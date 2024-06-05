Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Συνέχεια εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας

Με την εξέταση μαθημάτων ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.
Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
Η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
Συνέχεια αύριο, Πέμπτη, με τα ΓΕΛ.
Αύριο, Πέμπτη 6 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).
