Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Βίκι Χίου

Στο σημείο έσπευσαν επίγειες και ενάεριες δυνάμεις

Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή Βίκι, της νήσου Χίου.

Στο σημείο έσπευσαν 36 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη με συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Πηγή: skai.gr

