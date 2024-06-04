Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή Βίκι, της νήσου Χίου.

Στο σημείο έσπευσαν 36 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη με συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Βίκι, της νήσου Χίου — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 4, 2024

Πηγή: skai.gr

