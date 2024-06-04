Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε σήμερα Τρίτη, και παραδόθηκε στο κοινό, η διαλειτουργικότητα του ΔΟΑΤΑΠ με την πλατφόρμα ptyxia.gov.gr. Συνολικά, αναρτήθηκαν 180.000 ολοκληρωμένες πράξεις αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ που διατρέχουν την περίοδο των τελευταίων 35 ετών.

Πλέον ο κάτοχος πράξης αναγνώρισης μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικό με όλα τα στοιχεία της πράξης αναγνώρισης, με μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr που εξασφαλίζει τη γνησιότητα του εγγράφου. Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αποστείλουν ηλεκτρονικά, αλλά και να το εκτυπώσουν, ώστε να το καταθέσουν έγχαρτα. Η διαλειτουργικότητα αυτή θα οδηγήσει σε μείωση χιλιάδων εργατοωρών τόσο στον ΔΟΑΤΑΠ όσο και στις υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά και για τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Ενδεικτικά, μόνον το 2023, εκδόθηκαν από τον ΔΟΑΤΑΠ 5.027 βεβαιώσεις γνησιότητας, που αφορούσαν σε 9.450 πράξεις αναγνώρισης, κατόπιν αιτήματος φορέων, κυρίως του Δημοσίου και του Α.Σ.Ε.Π.

Η ψηφιοποίηση του αρχείου και η ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος, κατάλληλου για τη μετάπτωσή του στη διαλειτουργικότητα, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ του ΔΟΑΤΑΠ. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τον ΔΟΑΤΑΠ, την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), με την υποστήριξη των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών και των πιστοποιητικών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του ptyxia.gov.gr είναι επίσης διαθέσιμοι τίτλοι σπουδών 20 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας. Αναλυτική λίστα με τους διαθέσιμους τίτλους σπουδών ανά Πανεπιστήμιο μπορείτε να βρείτε στο https://ptyxia.gov.gr/universities.

