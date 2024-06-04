Λογαριασμός
Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Νεκρός 76χρονος λουόμενος στην Πιερία

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το πρωί από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Παραλίας Κατερίνης και της Ολυμπιακής ακτής στην Πιερία, 76χρονος αλλοδαπός.

Στον 76χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

