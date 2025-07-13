Μέχρι την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025, θα είναι ανοικτή η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Μετά τη διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών, θα «ανοίξει» ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής βάζοντας τέλος στην αγωνία των συνολικά 88.637 υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2025-26.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025.

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής, δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες μεταβολές στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι οι βάσεις θα κινηθούν καθοδικά στο 1ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), με πτώση της τάξεως των 200 μορίων και 50-150 μορίων αντίστοιχα.

Όσον αφορά στο 2ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανοδικά, με άνοδο της τάξεως των 150-200 μορίων.

Εξαιρούνται οι ανταγωνιστικές σχολές του 2ου Πεδίου, οι οποίες αναμένεται να σημειώσουν μεγαλύτερη άνοδο στις βάσεις εισαγωγής τους.

10 + 1 Βασικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

1. Είσοδος στην πλατφόρμα. Για την είσοδο στην πλατφόρμα (michanografiko.it.minedu.gov.gr), οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει. Εκεί μπορούν να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ.

2. Χρόνος για επεξεργασία. Οι υποψήφιοι μπορούν να ξεκινήσουν τη δοκιμαστική (προσωρινή) συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, χωρίς όμως να το οριστικοποιήσουν, προκειμένου να μπορούν να κάνουν αλλαγές. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται όσο συχνά θέλουν την εφαρμογή και να τροποποιούν το ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο μέχρι την υποβολή του (οριστικοποίηση).

3. Προσοχή στην προθεσμία υποβολής. Η προθεσμία υποβολής Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (έως τα μεσάνυκτα της 17ης Ιουλίου 2025, ώρα 23:59) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δε θα μπορεί να οριστικοποιηθεί, ούτε να αλλάξει ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.

4. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας. Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας, μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους, κατά τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται τον προσωπικό κωδικό που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο λύκειό τους, είτε εναλλακτικά -και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail κατά την απόκτηση του password-, να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας μέσα από την εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου, με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

5. Δήλωση τμημάτων. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν, ακόμη και όλα, από αυτά που προβάλλονται στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και περιλαμβάνονται σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκε πανελλαδικά.

6. Ποιοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των ειδικών/μουσικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (ΕΒΕ ειδικών/μουσικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών), αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (ΕΒΕ σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης).

Ειδικότερα, για την εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των μουσικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση,

β) η ΕΒΕ ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και

γ) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση του οικείου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠ).

7. Οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να εισαχθούν σε τμήμα, για το οποίο δεν δήλωσαν προτίμηση. Αν κάποιος υποψήφιος εισάγεται σε περισσότερα από ένα τμήματα από αυτά που είχε δηλώσει προτίμηση, βάσει συνόλου των μορίων του, τότε θα εισαχθεί σε αυτό που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Η σειρά των προτιμήσεών του θα πρέπει να εκφράζει την πραγματική του επιθυμία, δηλαδή πρώτα να δηλώνει το τμήμα που πραγματικά επιθυμεί να εισαχθεί, άσχετα από τον αριθμό των μορίων του, και μετά τα υπόλοιπα.

8. Αρίθμηση προτιμήσεων: Η αρίθμηση των προτιμήσεων θα πρέπει να είναι συνεχόμενη, ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.

9. Οριστικοποίηση, εκτύπωση και αποθήκευση Μηχανογραφικού. Προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Είναι σημαντικό για τους υποψήφιους να δηλώσουν σχολές στις οποίες έχουν επιτύχει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), χωρίς όμως να εστιάζουν αποκλειστικά στα συνολικά μόριά τους ή στις περσινές βάσεις - παράγοντες που μεταβάλλονται κάθε χρόνο. Αντιθέτως, προτείνεται να προετοιμαστούν και για εναλλακτικά σενάρια, εξετάζοντας προσεκτικά και σχολές που ενδεχομένως δεν αποτελούσαν αρχικά την πρώτη τους επιλογή, αλλά παρουσιάζουν αξιόλογες προοπτικές και δυνατότητες εξέλιξης.

10. Πληροφορίες στα λύκεια. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε λυκείου.

11. Τι ισχύει αναφορικά με τις Επαναληπτικές Εξετάσεις. Για να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025 σε δύο τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Οι υποψήφιοι που έχουν παραπεμφθεί στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και θα καταθέσουν Μηχανογραφικό μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τουλάχιστον κατά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε λυκείου.

