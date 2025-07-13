Πανικός επικράτησε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο Κολωνάκι, όταν τζιπ έπεσε σε κατάστημα εστίασης στη συμβολή των οδών Πατριάρχου Ιωακείμ και Λουκιανού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 12 πολιτών, οι οποίοι είναι όλοι εκτός κινδύνου. Στην τρελή πορεία του το τζιπ «σάρωσε» τραπέζια και πελάτες που βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του τζιπ είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητο σε κατηφορικό σημείο στην οδό Λουκιανού και πήγε στο εστιατόριο ζητώντας από υπάλληλο να τον βοηθήσει να το μετακινήσει, αλλά δεν είχε ασφαλίσει επαρκώς το όχημα, με αποτέλεσμα αυτό να κυλήσει και να πέσει πάνω στο εστιατόριο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο συντονίζοντας την άμεση διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο.

Άμεση ήταν και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, καθώς και οχημάτων του ΕΚΑΒ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη για μια ώρα στην οδό Λουκιανού, από το ύψος της Πατριάρχου Ιωακείμ έως τη Λεωφόρο Βασ. Σοφίας και στην Πατριάρχου Ιωακείμ από το ύψους της οδού Ηροδότου έως την οδό Πλουτάρχου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στην αστυνομία οδηγήθηκαν ο οδηγός του αυτοκινήτου και ο υπάλληλος του εστιατορίου. Κρατείται ο 35χρονος υπάλληλος, ο οποίος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για παράβαση των άρθρων 290 και 314 του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν σε ενέργειες επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Πηγή: skai.gr

