Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και υπό τις αποδοκιμασίες του συγκεντρωμένου πλήθους η Ειρήνη Μουρτζούκου μπήκε λίγα λεπτά πριν από τις 11 το πρωί της Κυριακής στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια για τις δολοφονίες των τριών βρεφών (τα δύο δικά της και το πρώτο μωρό που σκότωσε χρονικά, της φίλης και κουμπάρας της, Κατερίνας). Ο δρόμος έξω από τα δικαστήρια έχει αποκλειστεί, ενώ αρκετός κόσμος περίμενε την άφιξη της κατηγορούμενης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Εκτός από τις δολοφονίες των 3 βρεφών, η Μουρτζούκου έχει ομολογήσει στην αστυνομία και τη δολοφονία της αδερφής της όταν ήταν βρέφος, η οποία όμως έχει παραγραφεί γιατί τότε ήταν ανήλικη.

Ενώ έχει ήδη ομολογήσει στους αστυνομικούς τις δολοφονίες των τριών παιδιών, αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη, το μωρό της φίλης της, Πόπης. Πρόκειται για το τελευταίο χρονικά βρέφος που έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2024. Η 25χρονη μέχρι στιγμής αρνείται να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για την υπόθεση, ωστόσο η σημερινή της απολογία αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται και το πόρισμα των ιατροδικαστών για τα αίτια θανάτου του βρέφους, γεγονός που ενδέχεται να ρίξει νέο φως στην υπόθεση.

Η Αστυνομία έχει λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, προκειμένου να μην υπάρξουν απρόοπτα κατά τη μεταγωγή της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Και τούτο διότι την περασμένη Τετάρτη συγκεντρωμένοι πολίτες έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας αποδοκίμασαν την 25χρονη, τόσο κατά την είσοδό της στο δικαστικό μέγαρο, όσο και κατά την αποχώρησή της από αυτό.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, ανακρίτρια και εισαγγελέας αναμένεται να αποφασίσουν για το αν θα κριθεί η Ειρήνη Μουρτζούκου προσωρινά κρατούμενη ή όχι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Μουρτζούκου είχε συνάντηση με τον συνήγορό της κ. Αλεξανδρή, στον οποίο παρέδωσε χειρόγραφα σημειώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σημειώματα αυτά ενδέχεται να αξιοποιηθούν κατά την απολογία της και να περιέχουν λεπτομέρειες για τους θανάτους των παιδιών, ενώ δεν αποκλείεται να εμπλέξουν και άλλα πρόσωπα στις υποθέσεις ανθρωποκτονίας.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο συνήγορος της κατηγορούμενης παιδοκτόνου είπε ότι «η Μουρτζούκου θα αναλάβει το μερίδιο των ευθυνών που της αναλογεί», τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν είναι η μόνη η οποία ευθύνεται για όλο αυτό το τραγικό γεγονός της απώλειας παιδιών».

Πηγή: skai.gr

