Τα πρώτα τιμολόγια ρεύματος που δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να επωφελείται άμεσα από τις χαμηλές ή και μηδενικές τιμές του ρεύματος στην χονδρεμπορική αγορά, όταν υπάρχει υπερπαραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή συνήθως τις μεσημβρινές ώρες, εμφανίζονται στην αγορά.

Τα «δυναμικά τιμολόγια» απευθύνονται αρχικά σε καταναλωτές με «νυχτερινό» η «έξυπνο» μετρητή, τα οποία αναμένεται να πολλαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα καθώς προχωρά η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο δίκτυο και ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο που θα τα διέπει.

Το πλεονέκτημα για όσους επιλέγουν τα προϊόντα αυτά είναι ότι μπορούν να μειώνουν τη δαπάνη για ρεύμα εφόσον μεταφέρουν τις καταναλώσεις τους (π.χ. μαγείρεμα, πλύσιμο, σιδέρωμα, ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου) στις ώρες χαμηλής ή μηδενικής χρέωσης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΕΔΔΗΕ η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο σύνολο των καταναλωτών θα ολοκληρωθεί το 2030.

Οι επιλογές των καταναλωτών

Πρόσφατα η ΔΕΗ ανακοίνωσε το myHome EnterTwo, που απευθύνεται σε πελάτες με διζωνικό μετρητή (το παλιό "νυχτερινό"). Η τιμή είναι 0,145Euro στη ζώνη κανονικής χρέωσης και 0,095Euro στη ζώνη μειωμένης χρέωσης για 2 χρόνια ενώ το ωράριο για την κανονική και τη μειωμένη χρέωση έχει καθοριστεί με υπουργική απόφαση ως εξής:

- Για τη θερινή περίοδο (Απρίλιο έως Οκτώβριο) 11 π.μ. - 3 μ.μ. και 2 π.μ. - 4 π.μ.

- Για τη χειμερινή περίοδο (από Νοέμβριο έως Μάρτιο) 12 μ. - 3 μ.μ. και 2 π.μ. - 5 π.μ.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ήρων ανακοίνωσε το Happy Hour για πελάτες με έξυπνο μετρητή που παρέχει μηδενική χρέωση για τρεις ώρες κάθε μέρα.

Το τρίωρο μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες της χονδρεμπορικής αγοράς (π.χ. μπορεί να είναι από τις 10 π.μ. έως 1 μ.μ. ή από 1 μ.μ. έως 4 μ.μ.). Τις υπολοιπες ώρες του 24ώρου η τιμή μεταβάλλεται ανά ώρα ακολουθώντας επίσης τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Την περασμένη Τρίτη για παράδειγμα η τιμή της κιλοβατώρας κυμάνθηκε από 0,16 έως 0,273 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

