Παναθηναϊκός: Πάει για το «κόλπο γκρόσο» με Τετέι και Παντελίδη

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, ο Παναθηναϊκός έχει μπει γερά στο κυνήγι για τους δύο ποδοσφαιριστές και έχει καταθέσει πρόταση για την αγορά τους στην Κηφισιά. Δύο παίκτες που έχουν προσελκύσει το βλέμμα των μεγάλων του πρωταθλήματος τις τελευταίες εβδομάδες.

Το «τριφύλλι» προσπαθεί να κάνει τη ρελάνς και να αποσπάσει τη θετική απάντηση του συλλόγου των Βορείων Προαστίων, ώστε να κλείσει πακέτο τους δύο παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στην έναρξη της Stoiximan Super League με τις εμφανίσεις τους.

Ο Τετέι είναι 24 ετών, αγωνίζεται ως σέντερ φορ και έχει ήδη 4 γκολ και 2 ασίστ σε 6 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα. Ξεχωρίζει για τα αθλητικά του προσόντα και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός, καθιστώντας τον έναν από τους πιο εντυπωσιακούς ποδοσφαιριστές την παρούσα στιγμή.

Όσον αφορά τον Παντελίδη, έχει πετύχει 3 γκολ και έχει δώσει μία ασίστ σε 5 αγώνες με τη φανέλα της Κηφισιάς στην παρθενική του παρουσία στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Παναθηναϊκού και διακρίνεται για την ταχύτητά του και την καλή τεχνική του κατάρτιση.

