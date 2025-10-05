Μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι με πολλές εναλλαγές συναισθημάτων και έντονες συγκινήσεις, η ΑΕΚ επικράτησε με σκορ 3-2 της Κηφισιάς με επική ανατροπή στο Περιστέρι, δείχνοντας χαρακτήρα παρά τις πολλές αντιξοότητες.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο προηγήθηκε 2-0 στο σκορ με τα γκολ των Ανδρέα Τετέι και Παύλου Παντελίδη, όμως η Ένωση κατάφερε να απαντήσει και να ισοφαρίσει σε 2-2 με σκόρερ τους Δημήτρη Καλοσκάμη και Λούκα Γιόβιτς.

Τελικά, παρόλο που έπαιξε σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Φιλίπε Ρέλβας, η ΑΕΚ κατάφερε να βρει γκολ στις καθυστερήσεις με πέναλτι που κέρδισε ο Γιόβιτς και εκτέλεσε εύστοχα ο Ραζβάν Μαρίν.

