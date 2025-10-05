Λογαριασμός
Από την κόλαση στον παράδεισο η ΑΕΚ: Τα highlights της τρομερής ανατροπής της Ένωσης κόντρα στην Κηφισιά

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη ματσάρα μεταξύ Κηφισιάς και ΑΕΚ, που έληξε με νίκη της Ένωσης με σκορ 3-2

ΑΕΚ

Μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι με πολλές εναλλαγές συναισθημάτων και έντονες συγκινήσεις, η ΑΕΚ επικράτησε με σκορ 3-2 της Κηφισιάς με επική ανατροπή στο Περιστέρι, δείχνοντας χαρακτήρα παρά τις πολλές αντιξοότητες.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο προηγήθηκε 2-0 στο σκορ με τα γκολ των Ανδρέα Τετέι και Παύλου Παντελίδη, όμως η Ένωση κατάφερε να απαντήσει και να ισοφαρίσει σε 2-2 με σκόρερ τους Δημήτρη Καλοσκάμη και Λούκα Γιόβιτς.

Τελικά, παρόλο που έπαιξε σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Φιλίπε Ρέλβας, η ΑΕΚ κατάφερε να βρει γκολ στις καθυστερήσεις με πέναλτι που κέρδισε ο Γιόβιτς και εκτέλεσε εύστοχα ο Ραζβάν Μαρίν.

