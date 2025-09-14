Ήττα σοκ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχασε με 3-2 και ανατροπή στην… ανατροπή από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό στάδιο, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η νεοφώτιστη ομάδα είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τετέι, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 7’, έδωσε την ασίστ στο 79’, ενώ ήταν μέσα στην φάση που «σφράγισε» το πρώτο της «τρίποντο» στο πρωτάθλημα, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Σόουζα να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Ενδιάμεσα, το «τριφύλλι» είχε καταφέρει να γυρίσει το εις βάρος του σκορ, με εύστοχο πέναλτι του Σβιντέρσκι και ένα ακόμα γκολ του, από την γκάφα του Ραμίρες, στο 15ο και στο 53ο λεπτό αντίστοιχα…

Έτσι, ο μεν Παναθηναϊκός παρέμεινε στον ένα βαθμό και στο -8 από την πρώτη θέση, έχοντας ματς λιγότερο, η δε Κηφισιά έφτασε τους τέσσερις πόντους.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Η Κηφισιά «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-2-3-1, τον Ραμίρες στην εστία και τους Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι και Χουχούμη τετράδα στα μετόπισθεν. Βιγιαφάνιες και Πέρεθ ήταν το δίδυμο στον άξονα, οι Αντονίσε-Παντελίδης ήταν στα «φτερά» και ο Πόμπο πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-3-3, τον Ντραγκόβσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτα στα χαφ, ενώ Ζαρουρί και Τζούριτσιτς έπαιξαν στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Η Κηφισιά μπήκε με διάθεση να επιτεθεί είτε από τα δεξιά, είτε με βαθιές μπαλιές, αφήνοντας την κατοχή της μπάλας στον Παναθηναϊκό, που έδειξε πάντως να… αιφνιδιάζεται από το άμεσο παιχνίδι του αντιπάλου του. Αφού λοιπόν, οι τυπικά γηπεδούχοι απείλησαν στο 5’, με το ωραίο ρολάρισμα του Τετέι στον Τουμπά και την εξ επαφής άστοχη προβολή του εν κινήσει Πόμπο, έφτασαν νωρίς νωρίς και στο γκολ…

Με τον Τετέι να εκμεταλλεύεται την νωχελική αντιμετώπιση της φάσης και μια κόντρα, να γίνεται κάτοχος της μπάλας και με πλασέ με το δεξί, να ανοίγει το σκορ στο 7’! Παρά την ψυχρολουσία, οι «πράσινοι» βελτιώθηκαν μετά το δεκάλεπτο και επιχείρησαν να «χτυπήσουν» από την αριστερή τους πτέρυγα, με τους Κυριακόπουλο, Τζούριτσιτς και Σάντσες.

Κάπως έτσι δε, με τον Τζούριτσιτς, κέρδισαν το πέναλτι στο 12ο λεπτό που μετουσίωσε σε 1-1 ο Σβιντέρσκι τρία λεπτά μετά, μετά την υπόδειξη της παράβασης μέσω VAR όμως και όχι σε κανονική ροή παιχνιδιού! Παραμένοντας ανώτερος, μάλιστα, ο Παναθηναϊκός είχε δύο καλές φάσεις για να κάνει και το 1-2, ωστόσο Μαντσίνι και Τζούριτσιτς δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα της Κηφισιάς, στο 17’ και στο 21’ αντίστοιχα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, βέβαια, δεν υπήρξε κάποια άλλη αξιόλογη φάση, με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν το παιχνίδι, αλλά να μην μπορούν να γίνουν περαιτέρω απειλητικοί, έχοντας «μπλοκάρει» δημιουργικά. Την ώρα που η ομάδα των βορείων προαστίων έριξε ακόμα περισσότερο τον ρυθμό και, προσέχοντας κυρίως τα μετόπισθεν, οι δύο αντίπαλοι οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα ισόπαλοι.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ πιο πιεστικά στην επανάληψη, κυκλοφόρησε πιο άμεσα την μπάλα και προσπάθησε να βρεθεί σε… θέση βολής μέσα από κάθετο ποδόσφαιρο. Τα κατάφερε παρότι για να έρθει το 1-2 χρειάστηκαν το μεγάλο λάθος του Ραμίρες που έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και η ευτυχία να βρίσκεται δίπλα του ο Σβιντέρσκι, που σκόραρε ξανά στο 53ο λεπτό.

Στην συνέχεια, πάντως, αντί να «καθαρίσει» το παιχνίδι με ένα τρίτο τέρμα, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια μάλλον… έμεινε στο υπέρ της αποτέλεσμα, όπως και κόντρα στον Λεβαδειακό. Ο Ντέσερς έκανε το ντεμπούτο του στο 67’, ο Σάντσες είχε μια ευκαιρία στο 72ο λεπτό και μετά ακολούθησε το… μπλακ άουτ.

Με τον Σεμπάστιαν Λέτο να γυρίζει το σύστημα της δικής του ομάδας σε 3-5-2 από το 69’, να μην παρατάει το ματς αφού ήταν ακόμα «ζωντανή» και να δικαιώνεται τελικά. Φτάνοντας πρώτα στην ισοφάριση, δέκα λεπτά αργότερα, με τον Τετέι να κάνει… όλη την δουλειά και τον Παντελίδη να χρίζεται σκόρερ.

Για να έρθει το τελειωτικό χτύπημα από πλευράς Κηφισιάς στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, εκεί όπου ξανά από προσπάθεια του Τετέι που νικήθηκε από τον Ντραγκόβσκι, ο επερχόμενος Σόουζα πήρε το «ριμπάουντ», σούταρε με δύναμη και διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

MVP: Πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του, «σέρβιρε» το δεύτερο με μια προσωπική ενέργεια, ενώ συνολικά προκάλεσε αρκετά προβλήματα σε Πάλμερ-Μπροάουν και Τουμπά. Αναμφίβολα, το βραβείο πηγαίνει στον Τετέι!

Η «σφυρίχτρα»: Πολύ… εύκολη η φάση με την ανατροπή του Τζούριτσιτς για να μην την δει σε real time ο Κατοίκος! Από εκεί και πέρα, ο Αθηναίος διαιτητής δεν είχε κάποια άλλη λάθος απόφαση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο) : Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης (69' Έμπο), Πόμπο, Αντονίσε (82' Σμπώκος), Τετέι, Παντελίδης, Βιγιαφάνιες (82' Πέτκοφ), Πέρεθ (69' Ντίας), Σόουζα, Ποκόρνι.

Έμειναν στον πάγκο: Ξενόπουλος, Μποτία, Κωνσταντακόπουλος, Εσκιβέλ, Ρουκουνάκης, Τζίμας, Μούσιολικ, Χριστόπουλος.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (83' Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87' Πάντοβιτς), Σάντσες, Μπακασέτας (67' Τσέριν), Μαντσίνι (83' Ζαρουρί), Σβιντέρσκι (67' Ντέσερς), Τζούριτσιτς.

Έμειναν στον πάγκο: Λαφόν, Σιώπης, Ίνγκασον, Ταμπόρδα, Γέντβαϊ, Κώτσιρας, Κότσαρης.

Διαιτητής: Κώστας Κατοίκος (Αθηνών).

Βοηθοί: Λυκούργος Τσολακίδης (Αθηνών), Δημήτρης Παγουρτζής (Πειραιώς).

4ος διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας).

VAR: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας).

AVAR: Ελένη Αντωνίου (Αχαΐας).

