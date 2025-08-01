Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 3χρονου κοριτσιού στην παραλία Εδέμ, στο Παλαιό Φάληρο, καθώς η μητέρα του, που συνελήφθη σήμερα το πρωί, ομολόγησε πως το άφησε στη θάλασσα, κάνοντας λόγο για κάποιο ατύχημα στο σπίτι.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα από την Αλγερία υποστήριξε πως το βράδυ του Σαββάτου το παιδί είχε ένα ατύχημα στο μπάνιο και η ίδια πίστευε πως τραυματίστηκε θανάσιμα, αλλά δεν μπορούσε να το πάει στο νοσοκομείο, καθώς βρίσκεται παράνομα στη χώρα και αποφάσισε να το εγκαταλείψει στην παραλία.

Μένει να αποδειχτεί εάν το παιδί ήταν νεκρό, όπως υποστήριξε η γυναίκα ή αν βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη ή κωματώδη κατάσταση τη στιγμή που το πέταξε στη θάλασσα.

Σημειώνεται πως οι ιατροδικαστές επισημαίνουν πως διαπίστωσαν εισρόφηση μικρής ποσότητας ύδατος, μαζί με άμμο, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί εάν το παιδί ήταν νεκρό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, και ο πατέρας των παιδιών ενδεχομένως να αναζητηθεί από τις Αρχές προκειμένου να δώσει κατάθεση. Φαίνεται πως είναι υπήκοος Συρίας, ενώ τα ίχνη του αγνοούνται. Εν τω μεταξύ, στην οικογένεια φαίνεται υπάρχει και ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, με τον άνδρα να φέρεται πως έχει ασκήσει στο παρελθόν βία τόσο στη μητέρα όσο και στα παιδιά.

Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι Αρχές

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η γυναίκα βρίσκεται στα χέρια των αρχών από τις 7 το πρωί. Όταν βγήκε από το σπίτι της, στην περιοχή των Πατησίων, μαζί με τα δύο παιδιά της, οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες, την ώρα που περίμενε ταξί.

Η επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψή της είχε στηθεί από χτες το απόγευμα και οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη της από τον οδηγό ταξί που την είχε παραλάβει τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής από την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου και τη μετέφερε στα Πατήσια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη του Λιμεναρχείου Σαρωνικού και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων του ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισαν αρχικώς τον επιβάτη, έναν τουρίστα από το Ισραήλ, που είχε αποβιβαστεί νωρίτερα από το ταξί που πήρε στη συνέχεια η γυναίκα και μίλησαν μαζί του μέσω WhatsApp.

Ο επιβάτης υπέδειξε στις Αρχές από πού είχε πάρει το ταξί. Ακολούθως, τα στελέχη της ΔΑΠΘΑΣ μετέβησαν στην πιάτσα ταξί στην Ερμού και εντόπισαν τον επαγγελματία οδηγό και αυτός τους οδήγησε στα Κάτω Πατήσια, όπου είχε αφήσει την ύποπτη γυναίκα.

Το σημείο τέθηκε από χθες σε διακριτική παρακολούθηση σε συνεργασία με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και το πρωί έγινε η σύλληψη.



Τα ντοκουμέντα που συνέλεξαν οι Αρχές

Σημειώνεται πως τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους η αστυνομία και το Λιμενικό τοποθετούν τη γυναίκα στην περιοχή όπου βρέθηκε η σορός του μικρού κοριτσιού την Κυριακή.

Στα ντοκουμέντα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, φαίνεται να περιφέρεται με ένα καρότσι, όπου βρίσκεται το κοριτσάκι που βρέθηκε νεκρό, έχοντας άλλα δύο παιδιά στο πλευρό της. Εντύπωση προκάλεσε πως το μικρό παιδί φορούσε καπέλο που κάλυπτε όλο του το πρόσωπο ενώ ήταν νύχτα.

Επίσης, η γυναίκα καταγράφεται να πηγαίνει προς την παραλία, ενώ ώρες αργότερα να εγκαταλείπει και το καρότσι χωρίς το παιδί μέσα σε αυτό.

Πηγή: skai.gr

