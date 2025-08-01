Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 3χρονου παιδιού που εντοπίστηκε νεκρό στην παραλία Εδέμ, στο Παλαιό Φάληρο, καθώς η αστυνομία συνέλαβε την ύποπτη γυναίκα που είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να περιφέρεται με ένα παιδικό καροτσάκι και άλλα δύο παιδιά, στην περιοχή όπου βρέθηκε η σορός του μικρού κοριτσιού. Η γυναίκα φέρεται να ομολόγησε, ενώ η διαδικασία της κατάθεσης είναι σε εξέλιξη.

Η Αλγερινή, η οποία βρίσκεται παράνομα στη χώρα, οδηγήθηκε το πρωί στη ΓΑΔΑ και στη συνέχεια στο Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου που διενεργεί την ανάκριση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η γυναίκα βρίσκεται στα χέρια των αρχών από τις 7 το πρωί. Όταν βγήκε από το σπίτι της, στην περιοχή των Πατησίων, μαζί με τα δύο παιδιά της, οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες, την ώρα που περίμενε ταξί.

Πώς έφτασαν στα ίχνη της

Η επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψή της είχε στηθεί από χτες το απόγευμα και οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη της από τον οδηγό ταξί που την είχε παραλάβει τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής από την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου και τη μετέφερε στα Πατήσια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη του Λιμεναρχείου Σαρωνικού και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων του ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισαν αρχικώς τον επιβάτη, έναν τουρίστα από το Ισραήλ, που είχε αποβιβαστεί νωρίτερα από το ταξί που πήρε στη συνέχεια η γυναίκα και μίλησαν μαζί του μέσω WhatsApp.

Ο επιβάτης υπέδειξε στις Αρχές από πού είχε πάρει το ταξί. Ακολούθως, τα στελέχη της ΔΑΠΘΑΣ μετέβησαν στην πιάτσα ταξί στην Ερμού και εντόπισαν τον επαγγελματία οδηγό και αυτός τους οδήγησε στα Κάτω Πατήσια, όπου είχε αφήσει την ύποπτη γυναίκα.

Το σημείο τέθηκε από χθες σε διακριτική παρακολούθηση σε συνεργασία με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και το πρωί έγινε η σύλληψη, όταν η γυναίκα βγήκε από την πολυκατοικία.



Τα ντοκουμέντα που συνέλεξαν οι Αρχές

Σημειώνεται πως τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους η αστυνομία και το Λιμενικό τοποθέτησαν τη γυναίκα στην περιοχή όπου βρέθηκε η σορός του μικρού κοριτσιού την Κυριακή.

Στα ντοκουμέντα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, φαίνεται να περιφέρεται με ένα καρότσι, όπου βρίσκεται το κοριτσάκι που βρέθηκε νεκρό, έχοντας άλλα δύο παιδιά στο πλευρό της. Εντύπωση προκάλεσε πως το μικρό παιδί φορούσε καπέλο που κάλυπτε όλο του το πρόσωπο ενώ ήταν νύχτα. Επίσης, η γυναίκα καταγράφεται να πηγαίνει προς την παραλία, ενώ ώρες αργότερα να εγκαταλείπει και το καρότσι χωρίς το παιδί μέσα σε αυτό.

