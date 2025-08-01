Παλαιό Φάληρο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την ύποπτη γυναίκα - Η στιγμή που εγκαταλείπει άδειο το καρότσι

Νέο υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κινήσεις της ύποπτης γυναίκας με το καρότσι, στο οποίο εικάζεται πως βρίσκονταν το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε νεκρό στην παραλία Εδέμ στο Παλαιό Φάληρο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το Star δημοσιεύει νέο βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις κινήσεις της γυναίκας καθώς μια φωτογραφία που δείχνει τη στιγμή που εγκαταλείπει ένα άδειο καρότσι.

Η κάμερα ασφαλείας καταστήματος που βρίσκεται πάνω στη λεωφόρο Ποσειδώνος κατέγραψε τη γυναίκα να κινείται πάνω στο πεζοδρόμιο, δίπλα στις γραμμές του τραμ. Κρατάει ένα καρότσι και μαζί της έχει ακόμη δύο παιδάκια.

Η ώρα σύμφωνα με την κάμερα ασφαλείας είναι 01.43 μετά τα μεσάνυχτα. Η γυναίκα φαίνεται να περπατάει ήρεμη, σπρώχνει το καροτσάκι με το παιδί, δίπλα της περπατάει ένα ακόμη παιδί, ενώ πίσω της ένα αγοράκι τρέχει για να την προλάβει.

Εντύπωση προκαλεί πως ενώ βρίσκεται σε έναν πολυσύχναστο δρόμο δεν δίνει σημασία στο παιδί που έχει μείνει πίσω και τρέχει και την προλάβει.

Στη φωτογραφία ντοκουμέντο, φαίνεται και πάλι η ίδια γυναίκα να εμφανίζεται με το άδειο καρότσι, ώρες αργότερα και να το αφήνει σε μια στάση λεωφορείου στην παραλιακή και στη συνέχεια να περιμένει λεωφορείο προς Πειραιά.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν πηγές του λιμενικού, υπάρχει εικόνα ενός ταξί που αποβιβάζει ένα ζευγάρι, και επιβιβάζεται σε αυτό η συγκεκριμένη γυναίκα με τα δύο παιδιά, έχοντας κατεύθυνση προς Πειραιά.

Οι χειριστές της υπόθεσης αναζητούν επιπρόσθετο βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν ταξί που κινήθηκαν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα, επιχειρώντας να βρουν τον οδηγό, ο οποίος θα μπορούσε να τους κατευθύνει για το σημείο κατάληξης της συγκεκριμένης γυναίκας με τα παιδιά.

Ο ΣΚΑΪ έφερε χτες στη δημοσιότητα και άλλο βίντεο ντοκουμέντο καθώς και φωτογραφία από την ύποπτη γυναίκα που εμφανίζεται με τα τρία παιδιά και στις εικόνες που καταγράφηκαν προκαλεί εντύπωση το κοριτσάκι στο καρότσι, που φοράει καπέλο παρόλο που είναι νύχτα, το οποίο κρύβει όλο του το πρόσωπο.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση που έχει σοκάρει, πιστεύουν πως βρίσκονται κοντά στην εξιχνίασή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.