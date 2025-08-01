Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση έργων συντήρησης και επισκευής σχολικών εγκαταστάσεων στον Δήμο Ιλίου, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς και η δήμαρχος, Ανδριάνα Αλεβίζου-Κουκουβίνου.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των 280+1 έργων που έχουν αναγγελθεί και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Οι παρεμβάσεις στα σχολικά συγκροτήματα, πέραν της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας για τους εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς που διαβιούν σε αυτά.

Οι προβλεπόμενες στη σύμβαση εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις, οικοδομικού και ηλεκτρομηχανολογικού χαρακτήρα, όπως: Αποκατάσταση φθαρμένων επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, στεγανώσεις και υγρομονώσεις, τοποθέτηση επιτοίχιων επενδύσεων, πλακιδίων και νέων ειδών υγιεινής, αντικατάσταση κουφωμάτων, σωληνώσεων ύδρευσης και θέρμανσης, καθώς και επισκευές περιφράξεων.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χαρδαλιάς διαβεβαίωσε για τη μέριμνα της Περιφέρειας Αττικής προς τη σχολική κοινότητα: «Δεν αποτελεί μια γενική εξαγγελία, αλλά μια διαρκή, μετρήσιμη και ουσιαστική πολιτική επιλογή». «Η ασφάλεια των παιδιών μας, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στα σχολεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Με την υπογραφή της σύμβασης επενδύουμε πόρους της Περιφέρειας στην ουσιαστική αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων στο Ίλιον μέσα από σημαντικές εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και αποκατάστασης, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τον Δήμο και θα δώσουν νέα πνοή στις σχολικές μονάδες», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε, δε, «καθοριστική» τη συνεργασία της Περιφέρειας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' βαθμού, «γιατί μόνο μέσα από συμμαχίες και στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών». Τέλος, ο περιφερειάρχης Αττικής ευχαρίστησε τη δημοτική Αρχή και τη δήμαρχο για την άψογη συνεργασία, επισημαίνοντας: «Μαζί συνεχίζουμε, με έργα που έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία και παρακαταθήκη για το αύριο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.