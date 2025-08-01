Του Στέφανου Νικολαΐδη

Σοβαρές αναταράξεις προκαλεί η νέα κρίση στο εσωτερικό της ιστορικής Μονής Σινά, με παρασκηνιακές κινήσεις που καταγγέλλονται ως «εκκλησιαστικό πραξικόπημα» και πολιτικό υπόβαθρο που συνδέεται με την ψήφιση ρύθμισης από τη Βουλή για την αναγνώριση νομικής προσωπικότητας στο Μετόχι της Μονής στην Ελλάδα.

Όπως αποκαλύφθηκε, ομάδα μοναχών επιχείρησε την παύση του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού από τη θέση του Ηγουμένου, την ώρα που ο ίδιος υπερασπιζόταν στη Βουλή το νέο νομοθέτημα. Την πρωτοβουλία φέρεται να έχει αναλάβει ο μοναχός Ησύχιος, ενώ συνεργάτες του κ. Δαμιανού καταγγέλλουν τις διαδικασίες ως αντικανονικές και αντικαταστατικές.

Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση – Τι λέει ο Άγγελος Συρίγος

Μιλώντας αποκλειστικά στο skai.gr, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος υπογραμμίζει πως το νομοσχέδιο δεν σχετίζεται με τις εσωτερικές έριδες, αλλά ενισχύει τη θεσμική παρουσία της Μονής στην Ελλάδα, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο στα χέρια της.

«Η Ιερά Μονή Σινά είναι αυτοδιοικούμενη. Εκλέγει η ίδια τον Ηγούμενό της με βάση το Ιερόν Συνταγμάτιον, που μάλιστα επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο, για να διασφαλιστεί το αυτοδιοίκητο», τονίζει ο κ. Συρίγος.

Όπως εξηγεί, το νέο νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα θα διοικείται από 5 μέλη, εκ των οποίων τα 3 θα προέρχονται από τη Μονή, ενώ και οι 2 λαϊκοί θα ορίζονται με πρόταση της ίδιας της Μονής.

«Ακόμη και στη διαχείριση της περιουσίας στην Ελλάδα, τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς έγκριση της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας», συμπληρώνει.

Η κρίση στο εσωτερικό της Μονής

Παράλληλα με τις διαδικασίες στην ελληνική Βουλή, στο εσωτερικό της Μονής εξελίσσεται σοβαρή εσωτερική σύγκρουση. Χθες Πέμπτη έγινε γνωστό ότι 15 μοναχοί προχώρησαν σε παράτυπη – κατά την πλευρά Δαμιανού – συνέλευση, εκδίδοντας ψήφισμα με αίτημα την απομάκρυνσή του.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά απάντησε με ανακοινωθέν, στο οποίο κατήγγειλε «αντικανονικές ενέργειες» και επεσήμανε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς για τέτοιες αποφάσεις απαιτείται σχετικό αίτημα από τα 2/3 του συνόλου των μοναχών.

«Υπάρχει ηγούμενος που αναγνωρίζεται από την Αίγυπτο, την Ελλάδα και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Οι υπόλοιπες κινήσεις είναι εσωτερικές φράξιες που κοιτούν την επόμενη μέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγγελος Συρίγος.

Εν αναμονή διπλωματικών επαφών

Το ζήτημα του status της Μονής Σινά αναμένεται να τεθεί και σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς στις 6 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, στην Αθήνα. Η ελληνική πλευρά ελπίζει ότι θα μπορέσει να υπάρξει συμφωνία που να αποσαφηνίζει πλήρως το καθεστώς της Μονής, η οποία έχει ιδιαίτερη ιστορική, πνευματική και πολιτιστική αξία.

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ιερά Μονή του Σινά (ή Μονή της Αγίας Αικατερίνης) είναι ένα από τα αρχαιότερα εν λειτουργία μοναστήρια στον κόσμο, χτισμένο στους πρόποδες του όρους Χωρήβ. Βρίσκεται υπό αιγυπτιακή κυριαρχία, αλλά διατηρεί καθεστώς αυτονομίας, ενώ η σχέση της με την Ελλάδα είναι διαχρονικά στενή.

