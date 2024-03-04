Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια των ετήσιων τακτικών και έκτακτων κρίσεων ανώτατων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου.

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο αποτελείται από:

1. Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης Αρχηγός ΓΕΑ

2. Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος Αρχηγός ΤΑ

3. Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Ζολώτας Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ

4. Αντιπτέραρχος (Ι) Απόστολος Χόρτης Διοικητής ΔΑΥ

5. Αντιπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κλενιάτης Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ

6. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ

7. Υποπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρβαλής Διοικητής ΑΔΙΣΠΟ

8. Υποπτέραρχος (Ι) Αλέξανδρος Κομητούδης Διοικητής ΔΑΕ

9. Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Κωτσάκης Υπαρχηγός ΓΕΑ

10. Υποπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας Επιτελάρχης ΓΕΑ

11. Υποπτέραρχος (Ι) Γρηγόριος Καραμπιτιάνης Διοικητής ΣΙ

12. Υποπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Τόσιος Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΕΠΙΘ

13. Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Κοκκώνης Υπαρχηγός ΑΤΑ

14. Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος Επιτελάρχης ΔΑΕ

15. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Χριστοδούλου Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ

16. Υποπτέραρχος (Ι) Μάριος Μπαντουβάς Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ

17. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ

18. Υποπτέραρχος (ΥΙ) Παναγιώτης Κωστόπουλος Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΥΓ

19. Υποπτέραρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης Διευθυντής Διεύθυνσης ΓΕΑ/Δ6

20. Υποπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Φανάρας Επιτελάρχης ΔΑΥ

21. Υποπτέραρχος (Μ) Γεώργιος Δελής Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ

22. Υποπτέραρχος (Μ) Ιωάννης Ρούγγος Διοικητής Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας

23. Υποπτέραρχος (ΕΑ) Διαμαντής Σουρρής Διευθυντής Διεύθυνσης ΓΕΑ/Α4

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

