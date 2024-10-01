Ουκρανία: Ρωσικά στρατεύματα στο κέντρο της Βουχλεντάρ

Ρωσικά στρατεύματα έφθασαν στο κέντρο του Βουχλεντάρ, ένα προπύργιο σε στρατηγικό ύψωμα στην ανατολική Ουκρανία που αντιστάθηκε στις ρωσικές επιθέσεις από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολής, δήλωσε σήμερα ο περιφερειάρχης της περιοχής Ντονέτσκ της Ουκρανίας.

Ο περιεφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν δήλωσε ότι η κατάσταση στο Βουχλεντάρ είναι εξαιρετικά δύσκολη.

«Ο εχθρός είναι ήδη κοντά στο κέντρο της πόλης» δήλωσε ο Φιλάσκιν στην ουκρανική τηλεόραση.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τα περίχωρα της μικρής πόλης ορυχείων την περασμένη εβδομάδα και ενέτειναν τις επιθέσεις τους τις τελευταίες μέρες.

Τα στρατεύματα της Μόσχας στην ανατολική Ουκρανία προχώρησαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών τον Αύγουστο, σύμφωνα με πολλαπλούς χάρτες ανοικτής πηγής. Η αδυσώπητη προέλασή τους στα ανατολικά της Ουκρανίας πραγματοποιείται παρά την αιφνιδιαστική εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Ο Ολεξάντρ Μουσιένκο, ένας Ουκρανός στρατιωτικός αναλυτής, δήλωσε ότι η προώθηση της Ρωσίας στο Βουχλεντάρ είχε υψηλό κόστος σε απώλειες για τη Μόσχα, αλλά θα περιέπλεκε τη θέση της Ουκρανίας στα ανατολικά. «Η άμυνά του ήταν το κλειδί για να ανακοπεί η ταχύτερη και πιο απότομη προέλαση του εχθρού στην περιοχή του Ντονέτσκ. Αν δεν υπήρχε το Βουχλεντάρ, αν δεν υπήρχαν οι μονάδες μας εκεί, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολο τώρα, για παράδειγμα, προς την κατεύθυνση του Κουραχίβ», δήλωσε ο Μουσιένκο.

Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές δήλωσαν ότι ο πλήρης έλεγχος του Βουχλεντάρ θα βοηθήσει τα στρατεύματα της Μόσχας στην περαιτέρω προέλασή τους στην περιοχή, καθώς θα ελέγχουν υψώματα, που είναι σημαντικά για τα πυρά του πυροβολικού τους.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν ακατάπαυστα πόλεις και χωριά σε όλη την περιοχή, δήλωσε ο Φιλάσκιν.

«Είναι πολύ επικίνδυνη η παραμονή στην περιοχή και τονίζω για άλλη μια φορά την ανάγκη να φύγουν οι άνθρωποι», είπε.

Ο Φιλάσκιν είπε ότι περίπου 35ο.000 άνθρωποι παραμένουν στα τμήματα που ελέγχει η κυβέρνηση. Πριν από την έναρξη της εισβολής, στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές ζούσαν 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι.

Μόνο 107 άμαχοι παρέμειναν στο Βουχλεντάρ, στο οποίο πριν τον πόλεμο ζούσαν 14.000, είπε ο Φιλάσκιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

