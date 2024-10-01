Οδηγός σχολικού λεωφορείου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, επειδή δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί προ δεκαπενθημέρου, όταν διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Πρόκειται για 51 ετών άνδρα, ο οποίος «έπεσε» το πρωί σε τυχαίο έλεγχο της Τροχαίας, αφού προηγουμένως μετέφερε τους μαθητές στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, όπου εργάζεται. Όταν οι τροχονόμοι τον υπέβαλαν σε μέτρηση, προέκυψε ότι είχε καταναλώσει πάλι αλκοόλ, πέραν του επιτρεπτού ορίου και γι' αυτό και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (για οδήγηση άνευ άδειας ικανότητας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

