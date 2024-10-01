Δεκαπέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και 585 τραυματίστηκαν (14 σοβαρά, 571 ελαφρά) σε 521 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο, στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, βεβαιώθηκαν 28.928 παραβάσεις από τις οποίες 1.195 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

876 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 69 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

1.588 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

307 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

461 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

1.037 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

2.919 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

123 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Επίσης, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, σε ελέγχους που έγιναν από το πρωί της Παρασκευής (27/9) έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (30/9) ακινητοποιήθηκαν 292 οχήματα και αφαιρέθηκαν:

151 πινακίδες κυκλοφορίας,

324 άδειες ικανότητας οδήγησης και

284 άδειες κυκλοφορίας.

Επιπρόσθετα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού το μεσημέρι της Κυριακής (29/9) 43χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε από αλκοολομέτρηση ότι οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος και κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου επιτέθηκε με ύβρεις και απειλές εναντίον των αστυνομικών, κινούμενος απειλητικά εναντίον τους, ενώ διαπιστώθηκε ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

