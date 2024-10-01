Κικίλιας για τη φωτιά στο Ξυλόκαστρο: Η κατάσταση είναι σοβαρή - Προβληματίζει η έναρξή της

«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην Κορινθία. Αυτή η πυρκαγιά έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες, λόγω του ανάγλυφου, έχει πολύ μεγάλες χαράδρες και ρέματα και πολύ ψηλές κορυφές» τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε έκτακτη ενημέρωση για την μεγάλη φωτιά στο Ξυλόκαστρο και καίει για τρίτη ημέρα.

Επισήμανε ότι η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει το δικό της μικροκλίμα και σημείωσε ότι την πρώτη ημέρα η περιοχή ήταν σε πορτοκαλί συναγερμό.

Όπως είπε ο υπουργός, «η κατάσταση είναι σοβαρή και έχει μια κρισιμότητα». «Σε Σοφιανά και Σπατανέικα, Ξανθοχώρι, Ευρωστίνα και Μαύρο Όρος αντιμετωπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα».

Ανέφερε ότι στην περιοχή «επιχειρούν 406 πυροσβέστες, 16 ομάδες δασοκομάντος, εναέρια μέσα, 13 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη», ενώ «το μεσημέρι αναμένονται ενισχύσεις από Ιταλία και Κροατία».

Επί τόπου είναι και η ηγεσία της Πυροσβεστικής, την οποία όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας προβληματίζει η έναρξη της πυρκαγιάς, και γίνονται ανάλογες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το σχετικό πόρισμα.

«Δεν περιμέναμε ότι σε αυτή την περίοδο θα είχαμε τόσες πολλές πυρκαγιές», δήλωσε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής για την πυρκαγιά στο Ξυλόκαστρο

Πηγή: skai.gr

