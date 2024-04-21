Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να τεθούν τις επόμενες εβδομάδες στη διάθεση του επιβατικού κοινού τα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βάσει της σύμβασης για την προμήθειά τους, τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, τύπου YUTONG E12 (140 σε Αθήνα και 110 σε Θεσσαλονίκη), θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει διαδρομές 18 ωρών ημερησίως -χωρίς επιβάτες- έως ότου συμπληρώσουν 5.000 χλμ. σε καθημερινές συνθήκες κυκλοφορίας.

Δρομολόγια που γίνονται με σακιά άμμου, βάρους 2,5 τόνων, ώστε να προσομοιάζουν στο βάρος του επιβατικού κοινού, για πάρουν το «πράσινο φως» και να υποδεχτούν επιβάτες. Παράλληλα, έχει ήδη αρχίσει η εγκατάσταση της τηλεματικής και των μηχανημάτων επικύρωσης εισιτηρίων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία για την εγκατάσταση εκδοτικών μηχανημάτων, με σκοπό να εκδίδονται εισιτήρια με ηλεκτρονικές πληρωμές εντός των αστικών.

Η εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, οδηγεί στην επόμενη ημέρα των Συγκοινωνιών και υλοποιεί, επί της ουσίας, το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι 12μετρα, 75 επιβατών. Φορτίζονται σε περίπου τρεις ώρες. Βάσει των προδιαγραφών του διαγωνισμού, πρέπει να έχουν αυτονομία τουλάχιστον 180 χιλιομέτρων. Ωστόσο, έως τώρα τα δοκιμαστικά δρομολόγια, έχουν δείξει ότι η αυτονομία των λεωφορείων αγγίζει και τα 300 χιλιόμετρα.

Διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, εξαερισμού, ανακλινόμενα παράθυρα. Έχουν ράμπα για την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες στη μεσαία θύρα και ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι οικολογικά και μηδενικών εκπομπών ρύπων και είναι αθόρυβα.

Στέφανος Αγιάσογλου: «Το 2024 είναι έτος - τομή καθώς οδηγούμε τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες στην επόμενη ημέρα»

«Το 2024 είναι έτος - τομή καθώς οδηγούμε τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες στην επόμενη ημέρα, ανανεώνοντας ουσιαστικά τον στόλο των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Στο αμέσως επόμενο διάστημα 140 νέας τεχνολογίας ηλεκτρικά λεωφορεία θα δοθούν στην καθημερινή κυκλοφορία αναβαθμίζοντας αφενός την επιβατική εμπειρία και αφετέρου μηδενίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας. Με μεθοδικότητα και συνέπεια υλοποιούμε, εντός χρονοδιαγραμμάτων, τους στόχους που έχουμε θέσει για το εκσυγχρονισμό της Ο.ΣΥ. Α.Ε στην κατεύθυνση της πράσινης αστικής κινητικότητας.

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία δοκιμάζονται ήδη στους δρόμους της Αττικής, στο πλαίσιο της σύμβασης προμήθειας και ανταποκρίνονται στο έπακρο στις υψηλές προδιαγραφές που έχουν τεθεί για την ένταξή τους στο συγκοινωνιακό έργο που εκτελούμε» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διευθύνων σύμβουλος της Ο.ΣΥ.Α.Ε. Στέφανος Αγιάσογλου.

Σύμφωνα με την ΟΣΥ, τα νέα λεωφορεία διαθέτουν Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης / Διαχείριση (ITS) Λεωφορείων και συγκεκριμένα:

Διαχείριση στόλου. Επισκόπηση στόλου. Ζωντανή παρακολούθηση. Επισκόπηση διαδρομής. Διαχείριση πόρων. Διαχείριση φόρτισης. Παρακολούθηση φορτιστών. Αρχείο φόρτισης. Στατιστικά φόρτισης. Σύστημα πλήρους αναφοράς. Έκθεση κατανάλωσης ενέργειας. Παράμετροι πλήρους αναφοράς. Χιλιομετρική απόδοση περιόδου. Θερμοκρασία συσσωρευτών κατά τη λειτουργία, τάση, SOC, απόδοση. Αναφορά οδηγικής συμπεριφοράς. Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης συντήρησης. Τα συστήματα ασφαλείας Σύστημα πυρανίχνευσης, στα σημεία υψηλής τάσης του οχήματος, με αυτόματη ενεργοποίηση μέσων πυρόσβεσης ξηράς κόνεως. Επιπρόσθετη δυνατότητα πυρόσβεσης με χρήση διακοπτών από τον χώρο οδήγησης. Σύστημα προστασίας των συσσωρευτών του οχήματος με άζωτο υψηλής καθαρότητας, για έλεγχο της συγκέντρωσης οξυγόνου προς αποφυγή καύσης και έκρηξης. Δομική προστασίας έναντι υψηλής θερμοκρασίας έως 1300 Κελσίου , στα packs των συσσωρευτών, από συνθετικό υλικό , πυράντοχο χαρτί mica καθώς και προστατευτικό κάλυμμα ASC με υλικά πολλαπλών στρώσεων. Pack συσσωρευτών εφοδιασμένο με βαλβίδα αντιεκρηκτικού τύπου για αντιμετώπιση ακραίων περιπτώσεων. Θωράκιση χώρου pack συσσωρευτών με μπάρες προστασίας σύγκρουσης. Υδρόψυκτη προστασία συσσωρευτών. Δύο πυροσβεστήρες 6 kg στον χώρο των επιβατών. Κάμερες ελέγχου επιβίβασης - αποβίβασης επιβατών καθώς και κάμερα οπισθοπορείας οχήματος. Επτά έξοδοι κινδύνου επιβατών. Σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (EBS & ESC). Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης πεζών & οχημάτων (FCW - UFCW - PCW). Διακόπτες ασφαλείας οχήματος.

