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Βίντεο της ΠΑΕ ΑΕΚ για την ανανέωση του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (08/06) την επέκταση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς και την Τρίτη (09/06) δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο με τον Σέρβο σε ρόλο μαέστρου

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Νίκολιτς

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη για την ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς που επέκτειναν τη μεταξύ τους συνεργασία έως το καλοκαίρι του 2029 παρότι το συμβόλαιο που δεσμευόταν ο Σέρβος τεχνικός δεν ολοκληρωνόταν τώρα, αλλά το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 46χρονος τεχνικός οδήγησε την Ένωση στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και τώρα στοχεύει σε νέες κορυφές ενόψει της νέας σεζόν, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να δημοσιεύει ένα βίντεο-έπος με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκολιτς που είχε τον ρόλο του μαέστρου.

Το βίντεο της ΠΑΕ ΑΕΚ για τον Νίκολιτς:

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς ποδόσφαιρο
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