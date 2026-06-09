Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη για την ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς που επέκτειναν τη μεταξύ τους συνεργασία έως το καλοκαίρι του 2029 παρότι το συμβόλαιο που δεσμευόταν ο Σέρβος τεχνικός δεν ολοκληρωνόταν τώρα, αλλά το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 46χρονος τεχνικός οδήγησε την Ένωση στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και τώρα στοχεύει σε νέες κορυφές ενόψει της νέας σεζόν, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να δημοσιεύει ένα βίντεο-έπος με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκολιτς που είχε τον ρόλο του μαέστρου.

Το βίντεο της ΠΑΕ ΑΕΚ για τον Νίκολιτς:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.