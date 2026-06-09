Το υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα πως έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να υποστηρίξουν την πρόταση για άρση της απαγόρευσης που έχει επιβληθεί στην αμερικανική διαδικτυακή πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox RBLX.N, βάσει των διαβεβαιώσεων ότι η εταιρεία θα λάβει επιπλέον μέτρα προστασίας των ανήλικων χρηστών και θα συμμορφωθεί με τη ρωσική νομοθεσία.

Την απαγόρευση είχε ανακοινώσει τον περασμένο Δεκέμβριο η Roskomnadzor, η ρυθμιστική αρχή που είναι αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο, επικαλούμενη λόγους προστασίας των ανηλίκων. Το μέτρο είχε προκαλέσει αντιδράσεις από χρήστες του διαδικτύου στη Ρωσία, ενώ είχε πυροδοτήσει μια ασυνήθιστη διαμαρτυρία στην πόλη Τομσκ της Σιβηρίας.

«Σε σχέση με τις εγγυήσεις του Roblox για υπεύθυνη συμπεριφορά στη ρωσική αγορά, το υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης, μαζί με την Roskomnadzor, έχει ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου να υποστηρίξουν την άρση των περιορισμών», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου. Σημειώνει πως το Roblox θα επιβάλει περιορισμούς πρόσβασης βάσει ηλικίας σε ορισμένα παιχνίδια και θα εφαρμόσει κι άλλα μέτρα για να αποτρέψει τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου.

Μετά την επιβολή απαγόρευσης, η διαδικτυακή πλατφόρμα Roblox είχε εκφράσει την προθυμία της να τροποποιήσει λειτουργίες του περιεχόμενου της για τους χρήστες στη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

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