Οι Τραμπ έβγαλαν $500 εκατ. από crypto, αλλά οι επενδυτές πλήρωσαν τον… λογαριασμό

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ήταν όλο χαμόγελα. Εμφανίστηκαν στο χρηματιστήριο Nasdaq της Νέας Υόρκης για να γιορτάσουν μια νέα επιχειρηματική συνεργασία με μια σχετικά άγνωστη εισηγμένη εταιρεία, που τότε ονομαζόταν Alt5 Sigma, με σκοπό να προσφέρουν στους επενδυτές ευκολότερη πρόσβαση σε ένα κρυπτονόμισμα που υποστηρίζεται από την οικογένεια Τραμπ.

Λιγότερο από 10 μήνες αργότερα, η εταιρεία προειδοποιεί τους επενδυτές ότι ενδέχεται να μην καταφέρει να παραμείνει για πολύ ακόμη σε λειτουργία. Η μετοχή της έχει διολισθήσει πάνω από 90%, ενώ ούτε η ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας κατάφερε να αναζωπυρώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αν η εταιρεία, που πλέον ονομάζεται AI Financial Corp., δεν καταφέρει μέσα στις επόμενες 15 συνεδριάσεις να ανεβάσει με βιώσιμο τρόπο τη μετοχή της πάνω από τα επίπεδα των penny stocks, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο διαγραφής από το χρηματιστήριο Nasdaq.

Ένα από τα λίγα μέρη που ωφελήθηκαν από τη συμφωνία με την Alt5 Sigma είναι η οικογένεια Τραμπ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Αυγούστου, η Alt5 απέκτησε tokens αξίας 1,5 δισ. δολαρίων από την World Liberty Financial — την εταιρεία κρυπτονομισμάτων που συνίδρυσαν το 2024, μεταξύ άλλων, ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Σύμφωνα με ενημερώσεις της World Liberty Financial, ο πρόεδρος και μη κατονομαζόμενα μέλη της οικογένειάς του δικαιούνταν περίπου 500 εκατ. δολάρια από τα έσοδα της πώλησης των crypto.

Η μετοχή της Alt5 έκλεισε στα 8,97 δολάρια στις 8 Αυγούστου, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας με την World Liberty. Από τότε, η μετοχή της AI Financial - η οποία αρχικά διαπραγματευόταν με το σύμβολο ALTS και τώρα με το AIFC - υποχώρησε στα 66 σεντς ανά μετοχή κατά το κλείσιμο της 8ης Ιουνίου, σημειώνοντας πτώση 93%, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Οι δικηγόροι του «Democracy Defenders Fund» ανέφεραν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) σε επιστολή τους τον Απρίλιο ότι η ρυθμιστική αρχή πρέπει να «ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση ανεξάρτητη έρευνα για την ALTS». Η μη κομματική οργάνωση έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με καταγγελίες για ζητήματα δεοντολογίας. Δεν έλαβαν απάντηση στην επιστολή τους. «Το ερώτημα τώρα είναι: Τι απέγιναν όλα αυτά τα χρήματα;», δήλωσε σε συνέντευξή της η Βιρτζίνια Κάντερ, επικεφαλής νομικός σύμβουλος της οργάνωσης για θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η AI Financial έχει εξελιχθεί σε παράδειγμα προς αποφυγή για επενδυτές που θεώρησαν ότι μια συμφωνία συνδεδεμένη με τον Τραμπ θα αποτελούσε «σίγουρη επιτυχία» σε μια προεδρία Τραμπ. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη στον τρίτο της CEO και στον τρίτο εξωτερικό ελεγκτή από τότε που ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ γιόρτασαν τη συνεργασία με την World Liberty στο Nasdaq τον Αύγουστο. Τον Ιανουάριο στράφηκε στην World Liberty για δάνειο και στη συνέχεια χρησιμοποίησε μέρος των κεφαλαίων σε μια προσπάθεια να στηρίξει τη μετοχή της, χωρίς όμως επιτυχία. Αυτό που για κάποιους έμοιαζε με μια ευκαιρία εισόδου στις δημόσιες αγορές μέσω της αναπτυσσόμενης επιχειρηματικής αυτοκρατορίας της οικογένειας Τραμπ, τελικά κατέληξε σε σημαντικές ζημίες για τους επενδυτές.

Ο Έρικ Τραμπ, σε ανάρτηση στο X τον Μάιο, δήλωσε ότι δεν έχει «καμία ηγετική θέση ή ρόλο στη λήψη αποφάσεων στην εταιρεία». Είχε προταθεί για θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, αλλά η World Liberty ακύρωσε το σχέδιο μετά από συζήτηση με τη Nasdaq, όπως ανέφερε η Alt5 σε έγγραφο που κατέθεσε στη SEC. Το χρηματιστήριο απαιτεί η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών του να είναι ανεξάρτητα. Ο Έρικ Τραμπ δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις για να γίνει ανεξάρτητος διευθυντής της Alt5, δεδομένης της συμφωνίας με την World Liberty, ενώ μια άλλη θέση στο διοικητικό συμβούλιο επρόκειτο να καταλάβει ο συνιδρυτής της World Liberty, Ζακ Γουίτκοφ, γιος του διαπραγματευτή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στίβεν Γουίτκοφ.

Ο Έρικ Τραμπ απείλησε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της παρουσιάστριας του MS NOW, Jen Psaki, υποστηρίζοντας ότι έβλαψε τη φήμη του όταν έθεσε ερωτήματα για τον ρόλο του στην εταιρεία σε εκπομπή του Μαΐου που αφορούσε πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Το MS NOW και το CNBC ανήκουν και τα δύο στον όμιλο Versant Media Group.

«Ούτε ο Έρικ ούτε ο Ντον έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή στην ALT5, ούτε έχουν εικόνα ή πρόσβαση στις δραστηριότητες της εταιρείας», δήλωσε η Κίμπερλι Μπένζα, εκπρόσωπος του Trump Organization, απαντώντας σε ερωτήσεις του CNBC μέσω email σχετικά με τον ρόλο των δύο αδελφών στην εταιρεία και τη συμφωνία του Αυγούστου. «Κανένας από τους δύο δεν έχει υπάρξει ποτέ μέλος του διοικητικού συμβουλίου, δεν γνωρίζει τίποτα για την ηγετική ομάδα και δεν έχει συμμετάσχει ποτέ στη λειτουργία της εταιρείας»

Ορισμένοι από τους πιο «έξυπνους» επενδυτές στην AI Financial ενδέχεται να κατάφεραν να περιορίσουν τις ζημίες τους μέσω γρήγορων πωλήσεων. Πολλοί παραμένουν ανώνυμοι, ωστόσο μεταξύ όσων συμμετείχαν στη συμφωνία του Αυγούστου περιλαμβάνονται δύο μεγάλα αμερικανικά hedge funds. Το Point72 Asset Management του ιδιοκτήτη των New York Mets, Στίβεν Α. Κοέν, επένδυσε 36,5 εκατ. δολάρια και αποχώρησε από τη θέση του σε αδιευκρίνιστη χρονική στιγμή πριν από το τέλος του έτους, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να είχε είτε κέρδος είτε ζημία, ανάλογα με την ακριβή στιγμή εξόδου. Η ExodusPoint Capital Management απέκτησε μετοχές της Alt5 αξίας 44 εκατ. δολαρίων και εξακολουθούσε να διακρατά μέρος τους στο τέλος Μαρτίου, με λογιστική ζημία 14 εκατ. δολαρίων, αν και αυτή μπορεί να έχει αντισταθμιστεί από προηγούμενες πωλήσεις. Εκπρόσωποι των Point72 και ExodusPoint αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ένα ακόμη fund, η Soul Ventures Holdings με έδρα το Χονγκ Κονγκ, αποκάλυψε συμμετοχή ύψους 85 εκατ. δολαρίων στη συμφωνία της Alt5 τον Αύγουστο. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ότι είχε αποχωρήσει πλήρως από τη θέση αυτή. Οι καταθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), που αποτυπώνουν τέτοιου είδους συμμετοχές, προσφέρουν στην καλύτερη περίπτωση μια αποσπασματική και προσωρινή εικόνα των σχετικών συναλλαγών. Ωστόσο, αν η Soul Ventures πούλησε ολόκληρη τη θέση της στα μέσα Οκτωβρίου στην ελεύθερη αγορά, θα είχε καταγράψει ζημία περίπου 56 έως 58 εκατ. δολαρίων.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να συμμετέχουμε σε ιστορίες που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και εικασίες», ανέφερε εκπρόσωπος της AI Financial Corp. απαντώντας σε ερωτήσεις μέσω email. «Η διοικητική ομάδα της AiFi είναι απολύτως επικεντρωμένη στην ανάπτυξη της επιχείρησης, στην εξυπηρέτηση των πελατών της και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους».

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις ερωτήσεις σχετικά με την εμπλοκή της οικογένειας Τραμπ στην AI Financial και το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της εταιρείας, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει την περιουσία της οικογένειας του προέδρου.

«Τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου Τραμπ βρίσκονται σε ένα καταπίστευμα που διαχειρίζονται τα παιδιά του. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, απαντώντας σε ερωτήσεις για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος στην πώληση μετοχών της Alt5 Sigma τον Αύγουστο, από την οποία τελικά ωφελήθηκε η οικογένεια Τραμπ, επιχείρησε να εκμεταλλευτεί αυτή τη σχέση για ίδιον όφελος, σημειώνει το CNBC.

Η Alt5 Sigma διέγραψε μια πολυκύμαντη πορεία στις αμερικανικές αγορές πριν έρθει σε επαφή με την οικογένεια Τραμπ. Αρχικά δραστηριοποιήθηκε ως εταιρεία ανακύκλωσης, στη συνέχεια πέρασε από τον χώρο της βιοτεχνολογίας, προτού καταλήξει το 2024 σε δραστηριότητα ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων και υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τις καταθέσεις της στις εποπτικές αρχές. Η συγκεκριμένη στρατηγική αποτέλεσε τη βάση για ένα ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας στοίχημα σε tokens κρυπτονομισμάτων που εκδόθηκαν από την World Liberty Financial.

Η World Liberty ιδρύθηκε το 2024 ως ιδιωτική εταιρεία από τον Έρικ, τον Ντόναλντ Τζούνιορ και τον Μπάρον Τραμπ, γιους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Ζακ και τον Άλεξ Γουίτκοφ, γιους του διαπραγματευτή του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ καθώς και τους συνεργάτες Ζακ Φόλκμαν και Τσέις Χίρο, σύμφωνα με εταιρικό έγγραφο. Γνωστοποιήσεις στην ιστοσελίδα της World Liberty στις αρχές Ιουνίου δείχνουν ότι «περίπου το 38% των μετοχικών συμμετοχών» στη μητρική εταιρεία της World Liberty ανήκει σε «οντότητα συνδεδεμένη με τον Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και ορισμένα μέλη της οικογένειάς του».

Η World Liberty στη συνέχεια προχώρησε στην έκδοση διαφορετικών ειδών κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων: ενός λεγόμενου «governance token» με την ονομασία WLFI, το οποίο επιτρέπει στους κατόχους του να συμμετέχουν σε ορισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ η αξία του μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και ενός stablecoin με την ονομασία USD1, ενός ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου συνδεδεμένου με το δολάριο ΗΠΑ και υποστηριζόμενου από ασφαλή στοιχεία ενεργητικού, όπως τα αμερικανικά ομόλογα.

Η World Liberty τον Αύγουστο προχώρησε σε μια συμφωνία με την Alt5 που θύμιζε αντίστοιχες κινήσεις στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Η μετοχή της Alt5 μετατράπηκε ουσιαστικά σε ένα είδος χρηματοοικονομικού «οχήματος» για ένα κρυπτονόμισμα. Αυτού του είδους οι εταιρείες, που αποκαλούνται «ψηφιακά ταμεία περιουσιακών στοιχείων», συνήθως αγοράζουν και διακρατούν συγκεκριμένα crypto assets. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι η εταιρεία Strategy Inc. του Μάικλ Σέιλορ, η οποία διακρατά bitcoins.

Η ιδέα είναι να διευρυνθεί η βάση των δυνητικών επενδυτών του υποκείμενου κρυπτονομίσματος. Επενδυτές που δυσκολεύονται ή θεωρούν ανέφικτο να κατέχουν απευθείας crypto assets - ή απλώς προτιμούν τις μετοχές - μπορούν να αγοράσουν εύκολα τη μετοχή της εισηγμένης εταιρείας μέσω μιας πλατφόρμας όπως η Robinhood, αντί να ασχοληθούν με την πολυπλοκότητα της άμεσης κατοχής κρυπτονομισμάτων.

Στην περίπτωση της Alt5, η εταιρεία λειτούργησε ως ένα είδος «οχήματος» (wrapper) για τα WLFI tokens της World Liberty. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μετοχή της Alt5 για να στοιχηματίσουν στην πορεία ενός κρυπτονομίσματος που εκδίδεται από μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία έχει συνιδρυθεί από μέλη της οικογένειας Τραμπ.

Η Alt5 ανακοίνωσε τη συμφωνία με την World Liberty στις 11 Αυγούστου, η οποία περιλάμβανε δύο σκέλη. Η Alt5 αντάλλαξε μετοχές της και δικαιώματα αγοράς μετοχών (stock warrants) με την World Liberty, λαμβάνοντας σε αντάλλαγμα WLFI tokens αξίας 750 εκατ. δολαρίων, ενώ παράλληλα πούλησε μετοχές αξίας 750 εκατ. δολαρίων σε επενδυτές προς 7,50 δολάρια ανά μετοχή. Τα έσοδα των 750 εκατ. δολαρίων, μετά την αφαίρεση ορισμένων προμηθειών, διατέθηκαν στην World Liberty σε αντάλλαγμα για WLFI tokens. Συνολικά, η Alt5 έλαβε σχεδόν 7,3 δισ. WLFI tokens, τα οποία αρχικά αποτίμησε περίπου στα 1,5 δισ. δολάρια. Ο Ζακ Γουίτκοφ, CEO της World Liberty, ανέλαβε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Alt5.

Σύμφωνα με γνωστοποιήσεις σε έγγραφο που δημοσίευσε η World Liberty το 2024 σχετικά με την έκδοση των tokens της - και όπως αναφέρεται επίσης με μικρά γράμματα στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας της - η οικογένεια Τραμπ δικαιούται το 75% των εσόδων από τις πωλήσεις των crypto tokens της εταιρείας. Αυτό θα αντιστοιχούσε σε άμεσο όφελος για την οικογένεια Τραμπ περίπου 500 εκατ. δολαρίων από τη συμφωνία της Alt5 τον Αύγουστο, μετά την αφαίρεση προμηθειών και άλλων εξόδων.

Η μειοψηφική συμμετοχή της οικογένειας Τραμπ στην World Liberty της δίνει επίσης μια έμμεση έκθεση στην τρέχουσα αξία της Alt5. Σύμφωνα με καταθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η World Liberty έλαβε 1 εκατομμύριο μετοχές της Alt5, καθώς και 99 εκατομμύρια prefunded warrants και 20 εκατομμύρια warrants σε πολλαπλές δόσεις, τα οποία μπορούν να ασκηθούν σε τιμές που κυμαίνονται από 7,50 έως 9,75 δολάρια ανά μετοχή.

Πριν μετονομαστεί σε AI Financial τον Απρίλιο, η Alt5 είχε επισημάνει σε καταθέσεις προς τους επενδυτές αρκετούς πιθανούς κινδύνους και προβλήματα.

«Η Alt5 Sigma παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά που συνήθως προκαλούν σοβαρές ανησυχίες στις ρυθμιστικές αρχές και τα οποία κανονικά θα οδηγούσαν σε έρευνες από τις αρχές επιβολής του νόμου», δήλωσε ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Μάθιου Πλάτκιν. Ο ίδιος ασκεί πλέον ιδιωτική δικηγορία και εξέτασε την υπόθεση της Alt5 στο πλαίσιο συνεργασίας με την οργάνωση της Κάντερ. «Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ανησυχίας για την εταιρεία αυτή που δικαιολογούν τη διεξαγωγή έρευνας», δήλωσε ο Πλατκιν.

Η Alt5 ανέφερε σε κατάθεση μετά τη συμφωνία του Αυγούστου με την World Liberty ότι τον Μάιο του 2025 δικαστήριο στη Ρουάντα έκρινε ένοχο έναν υπάλληλο της καναδικής θυγατρικής της για αδικήματα που περιλαμβάνουν ξέπλυμα χρήματος, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται σε διαδικασία έφεσης. Τον Οκτώβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έθεσε σε διαθεσιμότητα τον διευθύνοντα σύμβουλό της. Ο προσωρινός αντικαταστάτης του απομακρύνθηκε τον επόμενο μήνα και αντικαταστάθηκε από τρίτο CEO, ο οποίος παραμένει στη θέση του. Η Alt5 γνωστοποίησε τις αλλαγές στη διοίκηση μέσω καταθέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Τον Νοέμβριο, η Alt5 ενημέρωσε τους επενδυτές ότι είχε λάβει προειδοποίηση από το Nasdaq για πιθανή διαγραφή της από το χρηματιστήριο, καθώς δεν είχε καταθέσει εγκαίρως την τριμηνιαία οικονομική της έκθεση. Τον ίδιο μήνα ανέφερε επίσης ότι ο εξωτερικός της ελεγκτής παραιτήθηκε. Τον αντικατέστησε, όμως τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε ότι χρειάστηκε να προχωρήσει σε τρίτο ελεγκτή, αφού διαπίστωσε ότι η άδεια του δεύτερου είχε λήξει. Η Alt5 τελικά κατέθεσε την έκθεση και ανέφερε ότι έλυσε το ζήτημα της πιθανής διαγραφής από το Nasdaq.

Ορισμένα από αυτά τα ζητήματα, όπως η δικαστική υπόθεση και το πρόβλημα με τον ελεγκτή, θα έπρεπε να είχαν γνωστοποιηθεί στους επενδυτές πιο άμεσα, δήλωσε η Κάντερ.

Οι αρχές συνήθως δεν σχολιάζουν υποθέσεις που ενδέχεται να βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ το 2024 συμφώνησε σε διακανονισμό για μια παλαιότερη κατηγορία απάτης κατά της AI Financial, όταν η εταιρεία ονομαζόταν JanOne στην περίοδο που δραστηριοποιούνταν στη βιοτεχνολογία. Η εταιρεία κατέβαλε πρόστιμο 250.000 δολαρίων χωρίς να παραδεχτεί ενοχή.

Μια πιθανή επιπλοκή στη διαδικασία έρευνας, σύμφωνα με την Κάντερ, είναι ο πρόσφατος διακανονισμός της οικογένειας Τραμπ με την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS), στο πλαίσιο της λεγόμενης πολιτικής «anti-weaponization». Βάσει του διακανονισμού, ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλάνς εξέδωσε εντολή που απαλλάσσει τον Τραμπ από εν εξελίξει φορολογικούς ελέγχους. Η διατύπωση της συμφωνίας είναι ασαφής και θα μπορούσε να ερμηνευτεί με τρόπο που να καλύπτει και ενδεχόμενες έρευνες ρυθμιστικών αρχών για εταιρείες συνδεδεμένες με την οικογένεια Τραμπ, όπως η AI Financial, ανέφερε η Κάντερ.

Το αν η AI Financial θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της παραμένει αβέβαιο. Στις 18 Μαΐου η εταιρεία προχώρησε σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση προς τους επενδυτές. Τα WLFI tokens είχαν χάσει αξία, «σβήνοντας» 348 εκατ. δολάρια από τον ισολογισμό της εισηγμένης εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο. Η εταιρεία κατέγραψε επίσης λειτουργική ζημία, ενώ οι υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα περιουσιακά της στοιχεία.

«Οι συνθήκες αυτές εγείρουν ουσιαστική αμφιβολία σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων», ανέφερε η AI Financial σε κατάθεσή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Οι προσπάθειες για αντιστροφή της κατάστασης φαίνεται ότι δεν αποδίδουν. Η εταιρεία ανέφερε σε δελτίο Τύπου στα τέλη Ιανουαρίου ότι είχε δανειστεί 15 εκατ. δολάρια από την World Liberty και ότι χρησιμοποίησε τα κεφάλαια αυτά για να αγοράσει τις δικές της μετοχές στην ανοιχτή αγορά.

Η χαμηλή τιμή της μετοχής δεν είναι απλώς επώδυνη για τους μετόχους, αλλά αποτελεί και δυνητικά υπαρξιακό ζήτημα για την εταιρεία. Το Nasdaq απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες να διαπραγματεύονται πάνω από το 1 δολάριο ανά μετοχή. Μια εταιρεία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με διαγραφή από το χρηματιστήριο αν η μετοχή της παραμείνει κάτω από αυτό το όριο για 30 συνεχόμενες ημέρες. Η 8η Ιουνίου σηματοδότησε την 15η συνεχόμενη ημέρα κατά την οποία η μετοχή της AI Financial έκλεισε κάτω από το όριο του 1 δολαρίου. Η μετοχή είχε διαπραγματευτεί κάτω από το 1 δολάριο για 24 ημέρες έως τα μέσα Μαΐου, πριν καταφέρει να ανέβει προσωρινά πάνω από αυτό το επίπεδο. Η AI Financial έχει ακόμη ορισμένα βήματα που μπορεί να πάρει, μεταξύ των οποίων μια λεγόμενη αντίστροφη διάσπαση μετοχών (reverse split), όπου για παράδειγμα η εταιρεία θα μπορούσε να μειώσει στο μισό τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία, γεγονός που θα διπλασίαζε ουσιαστικά την τιμή τους. Ωστόσο, θα παρέμενε το βασικό ερώτημα για το αν θα υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές αυτές. Η αξία της βασικής συμμετοχής της AI Financial, των WLFI crypto tokens που κατέχει, έχει υποχωρήσει σημαντικά από τότε που ο Ντόναλντ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ χτύπησαν το καμπανάκι έναρξης στο Nasdaq τον Αύγουστο. Μετά από προμήθειες και έξοδα, η συναλλαγή των 1,5 δισ. δολαρίων απέδωσε 7,3 δισ. tokens, που αποκτήθηκαν με τιμή 20 σεντς το καθένα. Ως τις 8 Ιουνίου, η αξία τους είχε πέσει περίπου στα 5,7 σεντς, σύμφωνα με την Coinbase, σημειώνοντας πτώση 72%. Αυτό αποτίμησε τις συνολικές συμμετοχές της AI Financial σε WLFI στα μόλις 412 εκατ. δολάρια. Η χρηματιστηριακή αξία της AI Financial είχε υποχωρήσει στα 89 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τη FactSet, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές θεωρούν πιο ριψοκίνδυνη την κατοχή της μετοχής από την άμεση κατοχή του ίδιου του κρυπτονομίσματος. Η World Liberty βρίσκεται εμπλεκόμενη σε δικαστική διαμάχη με τον Τζάστιν Σαν, έναν επενδυτή κρυπτονομισμάτων που υπήρξε από τους πρώτους μεγάλους αγοραστές των WLFI tokens, σχετικά με τους ισχυρισμούς του ότι η εταιρεία τον έχει εμποδίσει να πουλήσει τα tokens του. Οι δύο πλευρές έχουν καταθέσει αγωγές η μία κατά της άλλης, ενώ η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Η AI Financial δεν μπόρεσε επίσης να «πουλήσει για να βγει από το αδιέξοδο», καθώς οι συμμετοχές της σε κρυπτονομίσματα παραμένουν δεσμευμένες - δηλαδή δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν - βάσει των συμφωνιών που είχαν συναφθεί τον Αύγουστο, όταν οι δύο αδελφοί Τραμπ είχαν γιορτάσει στο Nasdaq τη στροφή της Alt5 προς το κρυπτονόμισμα της World Liberty. Η διαγραφή από το χρηματιστήριο δεν θα γίνει γρήγορα και η AI Financial θα μπορούσε να λάβει μέτρα για να αναστείλει τη διαδικασία. Ωστόσο, το ενδεχόμενο αυτό υπονομεύει τη βασική λογική της συμφωνίας Alt5–World Liberty. Επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν έκθεση σε crypto assets συνδεδεμένα με τον Τραμπ μπορούν να τα αγοράσουν απευθείας, χωρίς την ταλαιπωρία της κατοχής μιας ευμετάβλητης μετοχής που αξίζει λιγότερο από τα κρυπτονομίσματα που αντιπροσωπεύει. Με τη μετοχή της να υποχωρεί και τον χρόνο διαπραγμάτευσης κάτω από το 1 δολάριο να αυξάνεται, η AI Financial και οι επενδυτές της χρειάζονται επειγόντως μια «σανίδα σωτηρίας».

Πηγή: skai.gr

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