Την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε καταγγελία ασθενούς για «φακελάκι» στο νοσοκομείο του Άργους.

Όπως περιέγραψε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ασθενής κατήγγειλε ότι μετά από επέμβαση ρουτίνας, ένας γιατρός του ζήτησε 100 ευρώ. Εκείνος απάντησε πως είχε μόνο 20 στην κατοχή του. Του είπε “πήγαινε να μου φέρεις τα υπόλοιπα”, κάτι που ο ασθενής δεν έκανε.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, όταν ο ίδιος ασθενής χρειάστηκε εκ νέου ιατρική παρέμβαση, αντιμετώπισε τον ίδιο γιατρό, ο οποίος, όπως αναφέρει, τον εξύβρισε γιατί δεν είχε δώσει τα χρήματα.

«Το θεωρώ ντροπιαστικό, εφόσον είναι αληθές. Πάντα σέβομαι το τεκμήριο της αθωότητας, γι’ αυτό και διέταξα άμεσα ΕΔΕ που ξεκινά από σήμερα», τόνισε ο υπουργός, προσθέτοντας πως οι μάρτυρες θα κληθούν να καταθέσουν, ενώ ταυτόχρονα η καταγγελία εστάλη στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα πως: «Όποιος συμπολίτης μου, όποιος ασθενής δέχεται αίτημα για χρήματα μέσα στο ΕΣΥ, να το καταγγέλλει αμέσως. Καμία τέτοια καταγγελία δεν θα μένει θαμμένη. Να μη φοβάται κανείς ούτε εκβιασμό ούτε απειλή. Θέλουμε να ξεριζώσουμε από το ΕΣΥ αυτή την κακή συμπεριφορά των λίγων. Ένας γιατρός δεν μπορεί να χαρακτηρίζει το σύνολο των γιατρών».

Πηγή: skai.gr

