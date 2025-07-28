Στο Τορίνο για μεταμόσχευση ήπατος ο 15χρονος που υπέστη θερμοπληξία - Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Στο Τορίνο μεταφέρθηκε ο 15χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος με σοβαρή βλάβη στο ήπαρ έπειτα από θερμοπληξία που υπέστη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή του Μετσόβου.

Το παιδί πάσχει από μία ασθένεια που δεν του επιτρέπει να ιδρώνει και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία που επικρατούσε στην περιοχή, οδήγησαν τον 15χρονο να αισθανθεί αδιαθεσία και να λιποθυμήσει.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του αναφέρει πως «οι ιατρικές μας ομάδες έκαναν ένα μικρό θαύμα και τα κατάφεραν. Το παιδί σταθεροποιήθηκε αλλά δυστυχώς πλέον το ήπαρ του είχε καταστραφεί».

Ο 15χρονος άμεσα μεταφέρθηκε άμεσα στην Ιταλία για μεταμόσχευση. «Τώρα είναι στα χέρια των Ιταλών ιατρών και είμαστε όλοι μας αισιόδοξοι», σημειώνει ο υπουργός Υγείας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Από προχθές, όταν και έγινε γνωστό το περιστατικό της θερμοπληξίας στο Μέτσοβο με θύμα ένα 15χρονο αγόρι (λόγω μίας σπάνιας ασθένειας), όλο το ΕΣΥ έδωσε μία τεράστια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Από τα Ιωάννινα ως την Πάτρα οι ιατρικές μας ομάδες έκαναν ένα μικρό θαύμα και τα κατάφεραν. Το παιδί σταθεροποιήθηκε αλλά δυστυχώς πλέον το ήπαρ του είχε καταστραφεί. Ενημερώθηκα Σάββατο βράδυ για την ανάγκη να βρεθεί άμεσα δότης και μέσω του ΕΟΜ βρήκαμε λύση στην Ιταλία την οποία θερμά ευχαριστώ. Χθες με τον διευθυντή της ΜΕΘ του Ρίου κ. Ανδρέα Ηλιάδη και τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ. Χαραλάμπους συντονίσαμε με απόλυτη επιτυχία την μεταφορά του στη γειτονική Χώρα για την μεταμόσχευση. Έφτασε 00:20 τη νύχτα και όλα πήγαν καλά. Τώρα είναι στα χέρια των Ιταλών ιατρών και είμαστε όλοι μας αισιόδοξοι. Αν και τελικά η μεταφορά του έγινε με το ειδικά διαμορφωμένο ιπτάμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», ο Πρωθυπουργός είχε σπεύσει να διαθέσει το Πρωθυπουργικό αεροσκάφος για την μεταφορά, έως ότου βεβαιωθούμε ότι μπορούσαμε να τον μεταφέρουμε εμείς. Τον ευχαριστούμε θερμά. Μία συλλογικά επιτυχημένη προσπάθεια έφτασε στο να δώσει σε αυτό το παιδί και στην οικογένειά του ουσιαστικές ελπίδες για να κερδίσουν την ζωή. Ο θεός ας είναι μαζί του εκεί και να γυρίσει πίσω γερός».



Από προχθές, όταν και έγινε γνωστό το περισταστικό της θερμοπληξίας στο Μέτσοβο με θύμα ένα 15χρονο αγόρι (λόγω μίας σπάνιας ασθένειας), όλο το ΕΣΥ έδωσε μία τεράστια μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Από τα Ιωάννινα ως την Πάτρα οι ιατρικές μας ομάδες έκαναν ένα μικρό θαύμα και τα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 28, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.