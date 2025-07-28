Σχεδόν αποστεωμένο και με σημάδια κακοποίησης στο σώμα και το κεφάλι ήταν το 3χρονο κοριτσάκι – πιθανότατα αλλοδαπής καταγωγής – που βρέθηκε νεκρό στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, περίπου στις 3 τα ξημερώματα (νύχτας του Σαββάτου) της Κυριακής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο ιατροδικαστής που εξέτασε αρχικά τη σορό διαπίστωσε, εκτός των άλλων, μώλωπες και κακώσεις στο πρόσωπο και τα χέρια, εκτιμώντας πως το παιδί φαίνεται να είχε βρεθεί στη θάλασσα λίγες μόνο ώρες πριν εντοπιστεί.

Το παιδί είχε κακοποιηθεί σοβαρά 3 με 4 ώρες πριν βρεθεί νεκρό στην παραλία , γύρω στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα.

Τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε βίαιη εγκληματική ενέργεια και κακοποίηση του παιδιού πριν πέσει στο νερό, αν και κάμερες της περιοχής δε φαίνεται να έχουν καταγράψει ύποπτες κινήσεις.

Η νεκροψία-νεκροτομή θα γίνει σήμερα (αντί για αύριο, Τρίτη όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί) οπότε και θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τα αίτια του θανάτου.

Το Λιμενικό με κατεπείγουσα ανακοίνωσή του ζητά από οποιονδήποτε πολίτη γνωρίζει το παραμικρό για αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη, να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Τη φρικτή ανακάλυψη έκανε ένας άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής, που είχε πάει για νυχτερινό μπάνιο και εντόπισε το άψυχο σώμα στην άμμο. Αμέσως ειδοποίησε μέσω του 112 το λιμενικό και την αστυνομία.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα του παιδιού εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη, καθώς κανείς δεν το έχει αναζητήσει. Η αστυνομία ψάχνει στις λίστες δηλωμένων εξαφανισμένων παιδιών, προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του.

