Νέα Ιωνία: Χειροπέδες σε ανηλίκους που άρπαξαν βίαια αλυσίδα λαιμού από γυναίκα

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (23-7-2025), 4 ανήλικοι ηλικίας 14,16 και 17 ετών, καθώς και 18χρονος ενήλικος, στην πλειοψηφία τους ομοεθνείς, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (23/7) προσέγγισαν τη γυναίκα και με χρήση σωματικής βίας τράβηξαν και αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας εξιχνιάστηκαν -3- περιπτώσεις ληστειών.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

