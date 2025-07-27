Μια σοβαρή καταγγελία για «φακελάκι» σε περιφερειακό νοσοκομείο έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης και την ανάρτησε στο «Χ».

Ασθενής καταγγέλλει χειρουργό ότι του ζήτησε 100 ευρώ για να τον χειρουργήσει. Ο κ. Γεωργιάδης όταν ήρθε σε γνώση του η καταγγελία έδωσε αμέσως εντολή να διεξαχθεί ΕΔΕ για το διοικητικό σκέλος, είχε ήδη επιληφθεί η Διοικήτρια του νοσοκομείου, που ξεκινά άμεσα αύριο. Παράλληλα διαβιβάζεται η καταγγελία στην Εισαγγελία αύριο πρωί για το ποινικό σκέλος. Ο υπουργός καλεί τους πολίτες να μην φοβούνται, να μην δίνουν «φακελάκι» και να καταγγέλλουν τέτοιες συμπεριφορές.

«Εάν αποδειχθεί η καταγγελία ο συγκεκριμένος «κύριος» δεν θα έχει καμία σχέση με το ΕΣΥ και θα ζητήσω από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο να συγκαλέσει τις πειθαρχικές του διαδικασίες, για να του αφαιρεθεί η άδεια του. Λέω ξεκάθαρα σε όλους τους ασθενείς μας, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών μας είναι τίμιοι και ευσυνείδητοι άνθρωποι. Τις λίγες αυτές εξαιρέσεις θα τις ξεριζώσουμε από το ΕΣΥ, διότι μας προσβάλουν όλους. Κανένας ασθενής δεν πρέπει να δίνει καμία πρόσθετη αμοιβή για τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Στο ΕΣΥ όλα παρέχονται δωρεάν από την Ελληνική Δημοκρατία», τονίζει ο υπουργός Υγείας.

Προσθέτει ότι «οι ιατροί του ΕΣΥ που θέλουν να αυξήσουν νομίμως τα εισοδήματά τους, έχουν πλέον με τις μεταρρυθμίσεις μας το δικαίωμα, εκτός του ωραρίου τους να προσφέρουν με αμοιβή ιδιωτικές υπηρεσίες και ήδη το +20% του Ιατρικού μας προσωπικού το κάνει. Μην υποχωρείτε, μην δίνετε "φακελάκι" κάντε αμέσως σε εμάς καταγγελία. Μην φοβάστε από τέτοιες θρασύδειλες απειλές η Δημοκρατία μας είναι ισχυρότερη από αυτές. Επικοινώνησα προ ολίγου ο ίδιος με τον καταγγέλλοντα και τον διαβεβαίωσα ότι η καταγγελία του δεν θα θαφτεί σε μακρόσυρτες διαδικασίες», τονίζει ο 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Η περιπέτεια που έζησε ο ασθενής

Σύμφωνα με την καταγγελία ο ασθενής πήγε σε νοσοκομείο της περιφέρειας, όπου διαγνώστηκε από γιατρό χειρουργό με πέτρα στο νεφρό η οποία έπρεπε να βγει.

«Ο γιατρός ζήτησε ευθέως από τον ασθενή να του δώσει 100 ευρώ για να τον χειρουργήσει». Ο ασθενής αιφνιδιασμένος του είπε ότι δεν έχει λεφτά πάνω του εκείνη τη στιγμή και ότι θα επέστρεφε να του τα φέρει. Κατόπιν σκέφτηκε ότι δεν ήθελε να υποκύψει και είπε στον γιατρό ότι δεν θα του πληρώσει τα 100 ευρώ.

Μερικές ημέρες αργότερα ο ασθενής πήγε να χειρουργηθεί στο ίδιο νοσοκομείο από άλλους γιατρούς, σε ένα χειρουργείο ρουτίνας που δεν θα διαρκούσε πολύ ώρα. Κατά τη διαδικασία του χειρουργείου δημιουργήθηκαν κάποιες "επιπλοκές" και οι γιατροί χρειάστηκε να φωνάξουν τον χειρουργό που είχε ζητήσει τα 100 ευρώ, να συνεχίσει το χειρουργείο. Όταν ήρθε να αναλάβει το χειρουργείο πήγε πάνω από το κεφάλι του ασθενούς και του είπε προκλητικά μπροστά σε όλους ότι πρέπει να του ζητήσει συγγνώμη αλλιώς δεν θα τον χειρουργούσε και ότι τα 100 ευρώ μπορεί πλέον να τα βάλει στον ….. του καθώς ο γιατρός του είπε ότι δεν τα έχει ανάγκη επειδή έχει ήδη πολλά λεφτά. Ο ασθενής προφανώς όντας σε μια κατάσταση τραγική, ζήτησε συγγνώμη από τον γιατρό για να μπορέσει να συνεχίσει το χειρουργείο. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν διαπληκτισμοί και απειλές ότι αν ο ασθενής συνεχίσει να ψάχνει να βρει το δίκιο του θα βάλουν Αλβανούς να τον τακτοποιήσουν κλπ.» αναφέρεται στην καταγγελία που ανάρτησε ο υπουργός Υγείας.

«Ο ασθενής έκανε επίσημη καταγγελία στη διοικήτρια του νοσοκομείου η οποία λίγο πολύ του είπε ότι δεν είχε κάνει κανένας μέχρι τώρα επίσημη καταγγελία για κάτι τόσο σοβαρό! Στη συνέχεια τον διαβεβαίωσε ότι θα γίνει άμεσα ΕΔΕ». Ο υπουργός χαρακτηρίζει «γενναία» την καταγγελία αυτού του ανθρώπου, σημειώνοντας ότι η διαδικασία διαλεύκανσης και τιμωρίας έχει ήδη ξεκινήσει.

