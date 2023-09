Οργή από τον σύζυγο της γυναίκας που την άφησαν έξω από το πλοίο προς Κρήτη με τα παιδιά της: «Η κατάσταση ήταν τραγική» Ελλάδα 18:28, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο σύζυγος της γυναίκας που βρίσκεται στη Γερμανία είπε ότι η σύζυγός του με τα παιδιά τους έμεινε έξω από το καράβι χωρίς χρήματα στην τσέπη και με δυο μικρά παιδιά να κλαίνε, δεν είχε πού να πάει και πού να μείνει, καθώς δεν είχε κανένα γνωστό στην Αθήνα.