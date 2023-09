Μητέρα 4χρονης Μελίνας: Η Έλλη δεν έχασε μόνο τη δίδυμη αδερφή της, έχασε και τους γονείς της Ελλάδα 18:07, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Όπως εξομολογείται, ακόμα και όταν κήδευαν το παιδί, εκείνη πίστευε ότι ήταν ψέμα και θα σηκωθεί