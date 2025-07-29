Της Έλενας Γαλάρη

Σε ποινές φυλάκισης από 9 έως 15 μήνες με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν οι 7 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή του Γράμμου την περίοδο 2019-2020.

Λίγο πριν από τη λήξη της συνεδρίασης, το δικαστήριο διέταξε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της απόφασης στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα για να ερευνηθεί εάν έχει τελέσει το αδίκημα της απιστίας από τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αδίκημα της απάτης για όποιον έχει πάρει παράνομα επιδοτήσεις, καθώς και η πράξη της πλαστογραφίας σχετικά με διαθήκη (προσκομίστηκε στο δικαστήριο) που εμφανίζει τους κατηγορουμένους κληρονόμους χιλιάδων στρεμμάτων γης.

Στους 5 από τους 7 κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύνομου βίου, ενώ το δικαστήριο απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας μετά την πράξη.

Η Ευρωπαία εισαγγελέας αναφερόμενη στους τρεις καταδικασθέντες που επέστρεψαν τα χρήματα, είπε ότι το έκαναν «αφού τους είχαν επιδοθεί οι ατομικές ειδοποιήσεις και μια εξ αυτών αφού εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα. Επέστρεψαν τα ποσά για να αποφύγουν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και όχι επειδή επέδειξαν μετάνοια. Αν είχαν επιστραφεί πριν τον έλεγχο οικειοθελώς, τότε θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί η ειλικρινής μετάνοια και να χαίρουν της ελαφρυντικής περίστασης».

Να σημειωθεί ότι πριν λίγες ημέρες καταδικάστηκαν από Πλημμελειοδικείο άλλοι 13 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις για περιοχές στη Φθιώτιδα. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από 6 έως 40 μήνες. Οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση και έφυγαν ελεύθεροι από τα δικαστήρια.

Και στις δύο περιπτώσεις προηγήθηκε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία έχει αποστείλει και άλλες δικογραφίες που θα φθάσουν σύντομα στο ακροατήριο, έπειτα από καταγγελίες για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με ψευδή στοιχεία.

