Σε εξέλιξη η φωτιά στην Αγιά Λάρισας: Στις φλόγες όχημα της πυροσβεστικής - Δύο πυροσβέστες με εγκαύματα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, εθελοντές, 12 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

UPDATE: 19:51
Φωτιά στην Αγιά Λάρισας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύρεμα του δήμου Αγιάς στη Λάρισα. Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, ενώ ένα όχημα της πυροσβεστικής εγκλωβίστηκε στις φλόγες και δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

Λίγο μετά τις 14.00 ήχησε το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, εθελοντές, 12 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

