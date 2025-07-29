Επεισόδια σημειώθηκαν στον Άγιο Νικόλαο κατά την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς τουρίστες.

Αλληλέγγυοι προς την Παλαιστίνη επιτέθηκαν με ρίψη μπουκαλιών και αντικειμένων, ενώ η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα και πανικό.

Τις τελευταίες μέρες, η άφιξη κρουαζιερόπλοιων με Ισραηλινούς τουρίστες σε ελληνικά νησιά έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και επεισόδια σε διάφορες περιοχές.

Στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, σε κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε Ισραηλινούς επισκέπτες, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αλληλέγγυων προς την Παλαιστίνη και της αστυνομίας, με ρίψεις αντικειμένων και νέα χρήση χημικών, προκαλώντας αναστάτωση και δυσφορία σε πολίτες, ανάμεσά τους και παιδιά.

Παρόμοιες καταστάσεις έχουν σημειωθεί στη Σύρο, όπου η άφιξη Ισραηλινών τουριστών σε κρουαζιερόπλοια συνοδεύτηκε από διαμαρτυρίες και εντάσεις, καθώς και στη Ρόδο, όπου σε τουριστικές περιοχές ξέσπασαν επεισόδια με αφορμή πολιτικές διαμαρτυρίες που συνδέονταν με την παρουσία Ισραηλινών επισκεπτών.

Δείτε το βίντεο από τα επεισόδια στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου

Πηγή: skai.gr

