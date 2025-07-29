Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλύτρα Λακωνίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Πλύτρα Λακωνίας. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Πηγή: skai.gr
