Της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή των 7 κατηγορούμενων για απάτη σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε το Μονομελές Εφετείο Πλημμελημάτων.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων που ζητούσαν να μείνουν ατιμώρητοι, καθώς επέστρεψαν τα χρήματα στον Οργανισμό, υιοθετώντας την πρόταση της Εισαγγελέως.

«Δεν ζημιώθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ», είχε πει η εισαγγελέας, «η χρηματοδότηση έγινε από τα ευρωπαϊκά ταμεία».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έλαβαν ανά περίπτωση πόσα από 25.000-90.000 ευρώ την περίοδο 2019-2020.

Αυτή την ώρα αγορεύουν οι δικηγόροι οι οποίοι ζητούν την αναγνώριση ελαφρυντικών.

