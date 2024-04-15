Λογαριασμός
Πρόβα για την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στη γενέτειρα τους - Δείτε εκπληκτικές φωτογραφίες

Το πρωί έγινε η πρόβα για την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας - Θα ακολουθήσει σε λίγη ώρα η τελική πρόβα και αύριο θα διεξαχθεί η τελετή 

Ολυμπιακή Φλόγα

Όλα έτοιμα για την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, στη γενέτειρά τους την Αρχαία Ολυμπία. 

Χθες έγινε η πρόβα ενώ σε λίγη ώρα σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η τελική ώστε αύριο να γίνει η τελετή προκειμένου η φλόγα να ξεκινήσει το ταξίδι της από την Ιερή Γη της Αρχαίας Ολυμπίας προς τη γαλλική πρωτεύουσα, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024.

φλογα

AP Photo/Θανάσης Σταυράκης

Η Τελετή Αφής θα αρχίσει στις 11:30, αύριο Τρίτη στην οποία θα συμμετάσχουν 48 καλλιτέχνες, που επιλέχθηκαν για την ομοιότητά τους με τους νέους στην αρχαιότητα.

φλογα

AP Photo/Πέτρος Γιαννακούρης

φλογα

AP Photo/Θανάσης Σταυράκης

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα γεννηθεί στα χέρια της Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά, ενώ τη Χορογραφία έχει εμπνευστεί και σκηνοθετήσει η Καλλιτεχνική διευθύντρια και Χορογράφος των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας από το 2008, Άρτεμις Ιγνατίου, σε μουσική σύνθεση του Δημήτρη Παπαδημητρίου.

φλογα

AP Photo/Πέτρος Γιαννακούρης
