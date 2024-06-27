Το «χρυσό» παραμύθι της οικογένειας Κουτσολιούτσου ξεκινά το μακρινό 1982, όταν ο Δημήτρης και η Καίτη Κουτσολιούτσου συνέλαβαν την ιδέα των faux κοσμημάτων, δημιούργησαν την Folli Follie και άνοιξαν το πρώτο κατάστημα στο Κολωνάκι. Η εξέλιξη της εταιρείας τους ήταν θεαματική και ιλιγγιώδης.

Μέχρι τα μέσα του 1990,καταστήματα της εταιρείας των ακριβών faux bijoux υπάρχουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και δεν υπήρχε γυναίκα που δεν έχει στην κατοχή της ένα τουλάχιστον κόσμημα ή ρολόι Folli Follie.

Ταχύτατα η εταιρεία επεκτάθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το 1995 η Folli Follie άνοιξε καταστήματα σε μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου – όπως η Νέα Υόρκη – και επεκτάθηκε στην Ιαπωνία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, διαμορφώνοντας σταδιακά το προφίλ μιας ηγετικής δύναμης στη διεθνή αγορά κοσμημάτων και ρολογιών.

Το 1997 – οπότε και ενσωματώθηκε στην εταιρεία και ο κοσμοπολίτης γιος της οικογένειας, Τζώρτζης– η Folli Follie μπαίνει στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ στις αρχές της νέας χιλιετίας έκανε την είσοδό της στην αγορά της Κίνας με πρώτο κατάστημα στο Χονγκ Κονγκ και πελάτες να περνούν. καθημερινά από αυτό.

Το 2014, το Bloomberg χαρακτήρισε τον ιδρυτή της Folli Follie Δημήτρη Κουτσολιούτσο, ως έναν αναδυόμενο δισεκατομμυριούχο και τον συμπεριέλαβε στον σχετικό δείκτη που καταρτίζει.

Η χλιδάτη ζωή των Κουτσολιούτσων

Το χρήμα έρεε και η Κουτσολιούτσου έκανε μυθική ζωή – όπως άλλωστε και όλοι οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη.

Ιδιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, χλιδάτα πριβέ πάρτι με διάσημους Έλληνες και ξένους καλεσμένους και άφθονες παγωμένες συλλεκτικές Dom Perignon, πανάκριβα αυτοκίνητα και πολυτελή ακίνητα στις Σπέτσες και στην Κηφισιά ήταν το περιβάλλον της οικογένειας, τα έξοδα για τα οποία κάλυπτε το Folli00. έκθεση της PwC.

Ενδεικτικό της χλίδας μέσα στην οποία ζούσε η οικογένεια είναι απόσπασμα από την έκθεση της PwC.

Η τριμελής οικογένεια είχε περισσότερες από 41 τηλεφωνικές συνδέσεις , 48 golf trikes (σκουτεράκια για να μετακινούνται στα γήπεδα γκολφ και στις ιδιωτικές εκτάσεις τους) ενώ είχαν εισάγει μέχρι και ξυλεία από την Ταϊλάνδη για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνιση των σπιτιών τους.

Για την αγορά 48 golf trikes το 2008 η εταιρεία πλήρωσε συνολικά 36.708 δολάρια.

Μία δεξίωση - πάρτι τον Αύγουστο του 2014 κόστισε σχεδόν 30.000 ευρώ. Η Κατερίνα Κουτσολιούτσου ήταν παραλήπτης email βάσει του οποίου η Folli Follie θα επιβαρυνόταν με 27.139,97 ευρώ και η ίδια με 21.376,76 ευρώ.

Επίσης, στο όνομα της ελεγχόμενης από τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο εταιρεία Landocean, η οικογένεια αγόρασε μια Bentley και ένα Land Rover .

H Folli Follie επιβαρύνθηκε ακόμη με 395.000 ευρώ για την απόκτηση 7 αυτοκινήτων και με τα έξοδα leasing για άλλα αυτοκίνητα που είχαν παραχωρήσει σε χρήση σε μέλη της οικογένειας.

Κι αυτά είναι λίγα μόνο από τα μεγέθη που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η αρχή του τέλους

Το σκάνδαλο με τους παραποιημένους ισολογισμούς της εταιρείας «έσκασε» το 2018 και έγινε διεθνές θέμα συζήτησης.

Σήμερα, η ελληνική δικαιοσύνη καταδίκασε σε πολυετείς καθείρξεις τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου και στενούς τους συνεργάτες για πλαστογραφία, απάτη, χειραγώγηση της αγοράς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

