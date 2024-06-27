Τραγωδία με θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη 27 Ιουνίου στην Εύβοια, όταν ένα φορτηγό χτύπησε ένα 16χρονο αγόρι που οδηγούσε μηχανάκι και τον εγκατέλειψε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, το θανατηφόρο τροχαίο έγινε σήμερα το πρωί όταν ένα φορτηγό παραβίασε το stop και βγήκε σε μια διασταύρωση με αποτέλεσμα να παρασύρει το μηχανάκι που οδηγούσε ο 16χρονος.

Ο οδηγός του φορτηγού πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο αφήνοντας εκεί το παιδί αιμόφυρτο στον δρόμο. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς του Α.Τ Καρύστου.

Πηγή: skai.gr

