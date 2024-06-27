Λογαριασμός
Τραγωδία στην Εύβοια: Φορτηγό παραβίασε STOP, χτύπησε 16χρονο και τον εγκατέλειψε

Ένα 16χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του στην Εύβοια

ΕΚΑΒ

Τραγωδία με θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη 27 Ιουνίου στην Εύβοια, όταν ένα φορτηγό χτύπησε ένα 16χρονο αγόρι που οδηγούσε μηχανάκι και τον εγκατέλειψε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, το θανατηφόρο τροχαίο έγινε σήμερα το πρωί όταν ένα φορτηγό παραβίασε το stop και βγήκε σε μια διασταύρωση με αποτέλεσμα να παρασύρει το μηχανάκι που οδηγούσε ο 16χρονος.

Ο οδηγός του φορτηγού πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο αφήνοντας εκεί το παιδί αιμόφυρτο στον δρόμο. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς του Α.Τ Καρύστου.

Πηγή: skai.gr

