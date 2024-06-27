Νεκρός Γάλλος τουρίστας σε τροχαίο στα Χανιά - Σοβαρά τραυματισμένη η σύζυγος του

Τη ζωή του έχασε 53χρονος άνδρας από τη Γαλλία μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων στην έξοδο του χωριού Βρύσσες προς την Γεωργιούπολη στον Αποκόρωνα Χανίων, ενώ σοβαρά τραυματισμένη είναι η σύζυγός του η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Το ζευγάρι βρισκόταν για διακοπές στα Χανιά.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης, που σημειώθηκε το μεσημέρι, ήταν τέτοια που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του άνδρα από το ΙΧ ενοικιαζόμενο όχημα.

Tο ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γάλλο οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του και τη γυναίκα συνοδηγό σοβαρά τραυματισμένη, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα αναζωογόνησης του νοσοκομείου Χανίων με την κατάσταση της να χαρακτηρίζεται από τους ιατρούς ως κρίσιμη.

Ο Έλληνας οδηγός του έτερου οχήματος που ενεπλάκη στη σύγκρουση νοσηλεύεται σε ελαφριά κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τροχαίο δυστύχημα οφείλεται σε κίνηση του ενός οχήματος στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

