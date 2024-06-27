Χωρίς αναστολή οι βαριές ποινές για τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου

Της Ιωάννας Μάνδρου

Δεκτό έγινε το αίτημα για δυο από τα τρία μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου να εκτίσουν την ποινή τους κατ' οίκον με βραχιολάκι. Έτσι, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος και η σύζυγός του Αικατερίνη, μετά την καταδίκη τους σε πολυετείς καθείρξεις για σειρά οικονομικών αδικημάτων για την υπόθεση της Folli Follie, θα εκτίσουν την ποινή τους στο σπίτι τους, ενώ ο γιος τους Τζώρτζης θα οδηγηθεί στις φυλακές.

Υπενθυμίζεται πως το δικαστήριο δεν δέχθηκε τα αιτήματα αναστολής στην έκτιση της ποινής τους έως ότου δικαστεί η υπόθεση στο εφετείο.

Επίσης, χωρίς αναστολή αποφασίστηκε και η ποινή κάθειρξης 15 χρόνων για στενό συνεργάτη της οικογένειας ο οποίος όμως είναι καταζητούμενος και δεν έχει εμφανιστεί καθόλου στη δίκη.

Ποινές από 10 έως 17 χρόνια

Οπως έγινε νωρίτερα γνωστό, οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι κάθειρξη μεταξύ 10 - 17 έτη, με τη μεγαλύτερη να έχει επιβληθεί στον ιδρυτή της εταιρείας Δημήτρη Κουτσολιούτσο.

Αναλυτικά οι ποινές έχουν ως εξής.

Στον Δημήτρη Κουτσολιούτσο: Κάθειρξη 17 ετών

Στον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο: Κάθειρξη 11 ετών

Στην Αικατερίνη Κουτσολιούτσου: Κάθειρξη 10 έτη

Στους άλλους δυο καταδικασθέντες συνεργάτες της οικογένειας Κουτσολιούτσου επέβαλε τις εξής ποινές: Στην Ε.Ν. 10 έτη κάθειρξης και στον καταζητούμενο Ιωάννη Μπεγέτη 15 έτη κάθειρξης.

Οι κατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος κρίθηκε ένοχος για ηθική αυτουργία για πλαστογραφία, απάτη, χειραγώγηση της αγοράς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατηγορίες βαριές που επισύρουν ποινές πολυετούς καθείρξεως.

Για τη σύζυγο του Αικατερίνη Κουτσολιούτσου το δικαστήριο ανακοίνωσε την ενοχή της για συνεργεία σε απάτη από κοινού, χειραγώγηση αγοράς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο γιος του Τζώρτζης Κουτσολιούτσος κρίθηκε αθώος όπως όλοι για τη συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης επίσης αθώος και για το αδίκημα της αυτουργίας σε πλαστογραφία. Ωστόσο, κρίθηκε ένοχος για απάτη, χειραγώγηση αγοράς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Συνεργάτης της οικογένειας Κουτσολιούτσου επίσης κρίθηκε ένοχη για συνέργεια σε πλαστογραφία σε απάτη από κοινού, σε χειραγώγηση αγοράς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ακόμη ο καταζητούμενος Ιωάννης Μπεγιέτης κρίθηκε ένοχος για πλαστογραφία, απάτη, άμεση συνέργεια στη χειραγώγηση αγοράς και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι 6 κατηγορούμενοι της υπόθεσης κρίθηκαν αθώοι για όλες τις κατηγορίες που τους είχαν αποδοθεί.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη σε όλα τα σκέλη της.

