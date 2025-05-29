Ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες άσκησε ο εισαγγελέας στα μέλη κυκλώματος που προέβαιναν σε παράνομες συνταγογραφήσεις με την εμπλοκή συγκεκριμένων γιατρών και φαρμακοποιών, υπόθεση που φαίνεται να είναι από τις μεγαλύτερες απάτες σε βάρος του Οργανισμού.

Η δίωξη περιλαμβάνει αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος για:

- Διεύθυνση - συγκρότηση - ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

- Απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση η οποία στρέφεται κατά Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

- Ψευδή βεβαίωση κατ' εξακολούθηση κατά ΝΠΔΔ

- Ηθική αυτουργία στο ως άνω αδίκημα

- Πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση κατά ΝΠΔΔ

- Διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών κατά συναυτουργία στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης από γιατρό που εκδίδει συνταγή χωρίς να υπάρχει ιατρική ένδειξη και από φαρμακοποιό που χορηγεί ναρκωτικά χωρίς ιατρική συνταγή

- Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα.

Επίσης περιλαμβάνονται και οι κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος

- της παράνομης οπλοκατοχής και της συλλογής,

- αποθήκευσης και χρησιμοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο εμπλεκόμενος ψυχίατρος σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, βαρύνεται επιπλέον με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών κατ' εξακολούθηση από δράστη που διακινεί παράνομα ναρκωτικά σε χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (κακούργημα) και για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για αποκλειστικά ατομική χρήση άπαξ και κατ' εξακολούθηση (πλημμέλημα)

Οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

