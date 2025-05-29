Στο Αυτόφωρο για μικροποσότητες ναρκωτικών οι πέντε Τούρκοι - Δεν προέκυψε εμπλοκή στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με την αυτόφωρη διαδικασία, οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι, που συνελήφθησαν για μικροποσότητες ναρκωτικών, στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των ενόπλων που πυροβόλησαν τους πράκτορες της ΕΥΠ στη Θέρμη, περιστατικό στο οποίο φαίνεται να πρωταγωνίστησαν μέλη συμμορίας Τούρκων κακοποιών.

Από τις έως τώρα έρευνες δεν προέκυψε εμπλοκή των παραπάνω πέντε συλληφθέντων (28, 27, 25, 21 και 21 ετών) στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά 2,3 γραμμάρια κοκαΐνης και 2 γραμμάρια κάνναβης.

Κατά τις ίδιες έρευνες συνελήφθη στην Κομοτηνή κι ένας 53χρονος συμπατριώτης τους για φυσίγγια (παράβαση του νόμου περί όπλων) και οδηγείται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Ο τελευταίος φέρεται να είναι συγκάτοικος του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου (τζιπ) στο οποίο επέβαιναν οι δράστες των πυροβολισμών.

Οι συλλήψεις έγιναν χθες από τους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Πέντε Τούρκοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών και ένας ομοεθνής τους συνελήφθη στην Κομοτηνή, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν φυσίγγια.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι συγκάτοικος ενός εκ των δραστών που αναζητούνται.

Τι γνωρίζουμε για τους συλληφθέντες

Τόσο ο άνδρας που συνελήφθη στην Κομοτηνή όσο και ο συγκάτοικός του, ο ιδιοκτήτης του τζιπ ο οποίος αναζητείται, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές με θέματα που έχουν να κάνουν με την παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο κατάγονται από περιοχές γύρω από την Κωνσταντινούπολη αλλά τους τελευταίους μήνες έχουν βρει καταφύγιο σε συνοικίες μουσουλμάνων, μελών της μειονότητας της Θράκης. Τα συγκεκριμένα άτομα είχαν βρεθεί στο στόχαστρο της αστυνομίας διότι θεωρούνται ύποπτα για τη διακίνηση μεταναστών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν από λίγες εβδομάδες η ασφάλεια τοποθέτησε κοριό στο όχημα του συγκεκριμένου ατόμου, ωστόσο είχε την τεχνογνωσία να τον απομακρύνει. Ο συγκάτοικός του έχει επίσης απασχολήσει τις Αρχές.

Όσον αφορά τους άλλους πέντε Τούρκους υπηκόους που συνελήφθησαν, είχαν βρεθεί στο στόχαστρο επειδή πληροφορίες τους ήθελαν να συμμετέχουν σε κάποια από τα δίκτυα μετακίνησης παράνομων μεταναστών.

Η συμμορία Daltons

Οι τρεις Τούρκοι που άνοιξαν πυρ ανήκουν στη συμμορία «Daltons», την οποία έχει συστήσει ένα Τούρκος ονόματι Μπορίς Μπογιούν, ο οποίος περιγράφεται ως ο αρχηγός της μαφίας.

Η ομάδα του εμπλέκεται σε υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και μεταναστών. Τον Μάιο του 2024 συνελήφθη για δεύτερη φορά στην Ιταλία όπου είχε καταφύγει.

Δημοσιεύματα θέλουν, μάλιστα, ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να είχε ζητήσει από την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι την έκδοσή του.

Το κουβάρι άρχισε πάντως να ξετυλίγεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μετά από το μακελειό που σημειώθηκε στη Λούτσα τον Σεπτέμβριο του 2023 όπου έξι μέλη της συμμορίας Daltons έπεσαν νεκρά.

Πηγή: skai.gr

