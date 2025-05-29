Παπαδόπουλος: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου

Της Έλενας Γαλάρη

Κατά παντός υπευθύνου στρέφεται ο πρώην βουλευτής του κόμματος "Νίκη", Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος πριν από περίπου τρεις μήνες είχε κατεβάσει έργα από την Εθνική Πινακοθήκη.

Με τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής στρέφεται κατά των αστυνομικών και των υπευθύνων της Εθνικής Πινακοθήκης για τα αδικήματα της διέγερσης σε αμοιβαία διχόνοια, παράνομης βίας και παράνομης παρακράτησης.

Σε δήλωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ενέργειά του να κατεβάσει τα έργα «δεν ήταν οργή, ήταν κραυγή αγωνίας γιατί καταπατήθηκαν τα ιερά και τα όσια» και ότι «τα βέβηλα έργα ξανά τοποθετήθηκαν στην έκθεση, τα οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός και καθυβρίζουν την Ελλάδα μας».

Την ίδια ώρα, η δικογραφία κατά του Νίκου Παπαδόπουλου που είχε σχηματιστεί τότε για το περιστατικό έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για άρση της ασυλίας του, έτσι ώστε να κληθεί να δώσει ανωμοτί εξηγήσεις.

Πηγή: skai.gr

