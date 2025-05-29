Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για διαμαρτυρία ΣΑΤΑ: Αρνήθηκαν να ξεκινήσει διάλογος

«Κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας μελών του ΣΑΤΑ, έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, απευθύνθηκε επίσημη πρόσκληση σε ομάδα εκπροσώπων τους να προσέλθει εντός του Υπουργείου, προκειμένου να καταθέσουν τα αιτήματά τους και να ξεκινήσει θεσμικός διάλογος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως «η πρόσκληση δεν απευθύνθηκε προσωπικά στον κ. Θύμιο Λυμπερόπουλο, ο οποίος έχει επανειλημμένα ασκήσει λεκτική βία και απειλές κατά εργαζομένων του Υπουργείου, με τρόπο που δεν συνάδει με τη θεσμική λειτουργία και τον σεβασμό στον δημόσιο διάλογο. Οι παρευρισκόμενοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν.».

Σημειώνεται πως χωρίς ταξί θα παραμείνει και σήμερα, Πέμπτη η Αττική, μετά τη 48ωρη απεργία που εξήγγειλαν επαγγελματίες αυτοκινητιστές. H απεργιακή κινητοποίηση βρίσκεται σε ισχύ έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής.

Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείου Μεταφορών:

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), η απεργία είναι αποτέλεσμα της «συνεχιζόμενης άρνησης του κ. Κυρανάκη να έρθει σε απευθείας διάλογο με το προεδρείο του Συνδικάτου, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, αντιθέτως έχει επιλέξει να συνομιλεί μόνο με τους “ήπιους” συνδικαλιστές της ΠΟΕΙΑΤΑ».

Και προσθέτει: «Το προεδρείο του ΣΑΤΑ πιστό στις αξίες που πρεσβεύει έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα διαλόγου με τον κ. Κυρανάκη. Το προεδρείο του ΣΑΤΑ απέστειλε την Δευτέρα 20 Μαΐου 2025 ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκη ζητώντας συνάντηση μαζί του ώστε να βρεθούν άμεσα λύσεις στα βασικότερα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ».

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ:

«Ζητάμε άρση της υποχρεωτικότητας ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων Ταξί μόνο μηδενικών ρύπων από την 1/1/2026.

Θέλουμε απάντηση από την Κυβέρνηση, γιατί αφήνει παράνομες εφαρμογές (application) που χρησιμοποιούν είτε E.Δ.Χ. Ταξί, είτε Ε.Ι.Χ. να μην πληρώνουν κανένα φόρο, να βγάζουν τα χρήματα τους στο εξωτερικό, αφήνοντας στους νόμιμους επαγγελματίες αυτοκινητιστές Ταξί μόνο φορολογικά βάρη.

Ζητάμε ξεκάθαρο και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. Αστική μεταφορά κάνουν μόνο τα ταξί. Με το ταξί ο επιβάτης κάνει αστική μεταφορά. Με το Ε.Ι.Χ. αγοράζει χρόνο για την μετακίνησή του. Η μεταφορά από ένα σημείο Α προς ένα σημείο Β είναι έργο που ανήκει στο ταξί.

Αυστηρότερες ποινές και ελέγχους για την πειρατεία.

Θέλουμε σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό.

Νομοθετική ρύθμιση για το πιστοποιητικό του ποινικού μητρώου (Γενικής Χρήσης) για την ανανέωση της ειδικής άδειας.

Επανεξέταση και ψηφιοποίηση των ειδικών αδειών και εισαγωγή τους στο GOV.GR WALLET.

Άμεση εφαρμογή της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών (Παπανάτσιου) για την είσπραξη του κομίστρου.

Αύξηση κομίστρου αντίστοιχη της ποσοστιαίας αύξησης του κατώτατου μισθού, ο οποίος είναι η βάση του νέου φορολογικού συστήματος για τους ιδιοκτήτες ταξί.

Κατάργηση των επίμαχων διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου και άμεση εφαρμογή αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ.

Απαλλαγή ή μείωση ΦΠΑ για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου που ταξινομείται ως ΕΔΧ Ταξί.

Μείωση ΕΦΚ ή επιδότηση καυσίμου για τον επαγγελματία αυτοκινητιστή Ταξί σε μόνιμη βάση.

Μείωση του ΦΠΑ στο κόμιστρο των Ταξί».

«Ο αγώνας μας είναι και ενάντια στην ακρίβεια και του κόστους ζωής που καταπνίγει το εισόδημά μας», τονίζει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής.

