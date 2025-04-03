Ο ΟΠΑΠ πρωτοστατεί στην κοινωνική προσφορά με το πρόγραμμα «Μαζί για Καλό Σκοπό»

Διατηρώντας τη δέσμευσή του απέναντι στην ελληνική κοινωνία, ο ΟΠΑΠ πραγματοποιεί ουσιαστικές δράσεις που ενισχύουν φορείς και οργανισμούς σε όλη τη χώρα, με την προσφορά και την υποστήριξη σε ευάλωτες ομάδες, να είναι προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΑΠ προχώρησε σε ακόμη μια πολύ σημαντική δωρεά στη Φλώρινα, προσφέροντας ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου», το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει το επίπεδο της ιατρικής περίθαλψης στην περιοχή.

Η δωρεά αυτή αποτελεί μία από τις κοινωνικές δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ», το οποίο υλοποιείται με τη βοήθεια των συνεργατών του δικτύου ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα.

Η παράδοση του νέου μηχανήματος αιμοκάθαρσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Απριλίου, παρουσία της διοίκησης και του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, εκπροσώπων του ΟΠΑΠ, καθώς και του συνεργάτη που είχε προτείνει τη συγκεκριμένη δράση.

Ο Πάνος Γαβριήλ, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ, δήλωσε: «Το πρόγραμμα ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ αναδεικνύει στην πράξη το κοινωνικό πρόσωπο του ΟΠΑΠ και των συνεργατών του. Οι συνεργάτες μας εντοπίζουν κοινωνικές ανάγκες σε όλη την Ελλάδα και ο ΟΠΑΠ έρχεται και τις υλοποιεί. Στο πλαίσιο αυτό, παραδώσαμε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ένα νέο μηχάνημα αιμοκάθαρσης».

Από την πλευρά του, ο Γεώργιος Μάντσος, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά δεχόμαστε τη δωρεά από τον ΟΠΑΠ, ενός μηχανήματος εξωτερικής νεφρικής λειτουργίας, για το οποίο ο ΟΠΑΠ άμεσα αποδέχτηκε το αίτημά μας και σήμερα το παραλαμβάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα νοσοκομείο απομακρυσμένο, όπως είναι το δικό μας, να δεχόμαστε τέτοια βοήθεια, ώστε να δώσουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες στους ασθενείς μας».

Το «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ» ενισχύει δομές και φορείς των τοπικών κοινωνιών

Tο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ» στοχεύει στην κάλυψη βασικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Οι ανάγκες αυτές αναδεικνύονται από τους συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε τις ελλείψεις και τα προβλήματα των περιοχών τους.

Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος υλοποιούνται δράσεις σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας εξοπλισμό, τρόφιμα και βασικά αγαθά σε διάφορες δομές και φορείς. Μάλιστα, το περασμένο έτος, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία κοινωνικές δράσεις σε 21 νομούς της χώρας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.