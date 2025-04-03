Λογαριασμός
Μικρής έκτασης επεισόδια έξω από τον ΑΗΣ Καρδιάς πριν την επίσκεψη Μητσοτάκη- Tραυματίστηκε ελαφρά αστυνομικός

Κατά τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από τον ΑΗΣ Καρδιάς, πριν την άφιξη του Πρωθυπουργού, τραυματίστηκε στον ώμο ελαφρά αστυνομικός

Μικρής έκτασης επεισόδια έξω από τον ΑΗΣ Καρδιάς πριν την επίσκεψη Μητσοτάκη

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Απριλίου στον ΑΗΣ Καρδιάς κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KOZANILIFE.GR, Αστυνομικός από τη διμοιρία των ΜΑΤ, τραυματίστηκε στον ώμο κατά τη διάρκεια των επεισοδίων και διακομίστηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, χωρίς να φαίνεται να φέρει σοβαρό τραυματισμό.

Αλλά τρία άτομα από τους διαδηλωτές διακομίστηκαν στα επείγοντα του Νοσοκομείου Κοζάνης προκειμένου να εξεταστούν.

Πηγή: kozanilife

