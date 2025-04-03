Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Στοχευμένη η επίθεση κατά του ΔΣΑ και του Δ. Βερβεσού

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη στάση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρη Βερβεσού στην υπόθεση των Τεμπών, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει στοχευμένη την επίθεση τόσο κατά του ΔΣΑ, όσο και κατά του προέδρου του.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του ΔΣΑ έχει ως εξής:

«To Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με αφορμή τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τη στάση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την υπόθεση των Τεμπών, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Είναι προφανές ότι η στοχευμένη επίθεση κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Προέδρου αυτού, οφείλεται στις συνεχείς δράσεις και παρεμβάσεις μας για την άδικη τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, τις συνθήκες απονομής δικαιοσύνης, το Κράτος Δικαίου, τις υποκλοπές, τη λειτουργία των Ανεξαρτήτων Αρχών, την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων σε μείζονος σημασίας κοινωνικά ζητήματα.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ως είχε, εκ του νόμου, δικαίωμα, προέβη σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, επιδιώκοντας την πλήρη διερεύνηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα, του καταλόγου των Δικαστηρίων, η οποία κατατέθηκε στον αρμόδιο Εφέτη- Ανακριτή τον Φεβρουάριο 2024. Την ίδια μέρα, μάλιστα, δόθηκε Συνέντευξη Τύπου, όπου γνωστοποιήθηκαν οι θέσεις μας και η κατάθεση του Υπομνήματος και της Έκθεσης πραγματογνωμοσύνης. Συνεπώς ουδεμία απόκρυψη έλαβε χώρα. Το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να δοθεί στη δημοσιότητα, διότι ως μέρος της δικογραφίας της υπόθεσης, που βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, καλύπτεται από απόλυτη μυστικότητα.

Περαιτέρω δε οποιαδήποτε δε δημόσια τοποθέτηση επί εγγράφων που βρίσκονται στον φάκελο της δικογραφίας και δη από διάδικο μέρος που τα έχει εισφέρει συνιστά παραβίαση της μυστικότητας της κύριας ανακρίσεως.

Λόγω δε της γνώσεως του συγκεκριμένου πορίσματος δεν λάβαμε επίσημη δημόσια θέση επί των συμπερασμάτων του, αλλά ούτε υιοθετήσαμε αντίθετες προσεγγίσεις. Όπως απεδείχθη από την πορεία των ερευνών οι αρχικές παραδοχές του Γενικού Χημείου του Κράτους, ανετράπησαν από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε.

Υπενθυμίζουμε ότι η άνω Έκθεση πραγματογνωμοσύνης αναφέρεται σε σειρά ζητημάτων, που αφορούν στο έγκλημα των Τεμπών και ο πραγματογνώμονας έλαβε υπόψη του τα στοιχεία που ήταν γνωστά, κατά το χρόνο σύνταξής της.

Είναι προφανές, κατόπιν των ανωτέρω, ότι το σχετικό δημοσίευμα περί «θαψίματος» της Έκθεσης πραγματογνωμοσύνης είναι παντελώς αβάσιμο και εξυπηρετεί επικοινωνιακές ανάγκες αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα βασικά ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις για το ίδιο το δυστύχημα (717 κ.ο.κ.)

Η πλήρης διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελούν πρόσταγμα για το δικηγορικό σώμα. Και στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε αταλάντευτα να κινούμαστε χωρίς να μας πτοούν τέτοιου είδους επιβουλές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

