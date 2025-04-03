Η Επιτροπή των Περιφερειών ενέκρινε ψήφισμα-πρωτοβουλία του Κώστα Μπακογιάννη υπέρ του Ekrem İmamoğlu

Με ευρεία πλειοψηφία, εγκρίθηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, το ψήφισμα που πρότεινε ο Κώστας Μπακογιάννης, καταδικάζοντας απερίφραστα τη φυλάκιση του Ekrem İmamoğlu, εκλεγμένου Δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

Η πρωτοβουλία του κ. Μπακογιάννη έρχεται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη πολιτική καταστολή στην Τουρκία και αποτελεί μία ηχηρή ευρωπαϊκή δήλωση υπέρ των δημοκρατικών αξιών και του κράτους δικαίου.

«Παίρνω το λόγο σήμερα, στο όνομα της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας», δήλωσε. «Αυτή τη στιγμή, ο Ekrem İmamoğlu – ένας συνάδελφος δήμαρχος, ένας υπερασπιστής των Ευρωπαϊκών αξιών, βρίσκεται φυλακισμένος, όχι επειδή διέπραξε κάποιο αδίκημα, αλλά επειδή τόλμησε να κερδίσει. Τρεις φορές. Με δημοκρατικό τρόπο, μέσα από δίκαιες εκλογές» τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια.

Στην ομιλία του, καταδίκασε τις κατασκευασμένες, όπως τις χαρακτήρισε, κατηγορίες εις βάρος του İmamoğlu και έκανε λόγο για μία στοχευμένη προσπάθεια φίμωσης ενός πολιτικού αντιπάλου από το καθεστώς του Προέδρου Ερντογάν. «Η φυλάκισή του δεν είναι απλώς μια επίθεση εναντίον του, αλλά εναντίον κάθε πολίτη που πιστεύει στη δύναμη της ψήφου του. Είναι επίθεση στη δημοκρατική διακυβέρνηση, στο κράτος δικαίου, στις αξίες που μας ενώνουν ως Ευρωπαίους».

Ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη στενή του προσωπική σχέση με τον İmamoğlu, με τον οποίο έχουν συνεργαστεί ενεργά τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ειρήνης στην περιοχή. «Γκρεμίσαμε τείχη και χτίσαμε γέφυρες μαζί – όχι μόνο μεταξύ Αθήνας και Κωνσταντινούπολης, αλλά μεταξύ των λαών μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι η φυλάκιση του İmamoğlu, στηριζόμενη σε κατασκευασμένες κατηγορίες, συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευθεία επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς. Σημειώνει επίσης ότι η σιωπή έναντι τέτοιων πρακτικών, δεν είναι επιλογή για την Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι: «Η γεωπολιτική δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για να αγνοούμε τη διάβρωση της δημοκρατίας».

Με το ψήφισμα, η Επιτροπή των Περιφερειών στέλνει ένα καθαρό μήνυμα: η φυλάκιση εκλεγμένων ηγετών για πολιτικούς λόγους είναι απαράδεκτη. Η ΕΕ και οι θεσμοί της δεν θα παραμείνουν απαθείς απέναντι στον αυταρχισμό.

